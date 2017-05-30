Ana Sayfa | SİYASET 30/05/2017 11:03

AK Partinin grup toplantısı öncesi büyük kriz

akp meclis grubu

AK Partinin bugün yapılacak Meclis grup toplantısı öncesinde arama krizi yaşandı

AK Parti'de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel başkan olarak ilk kez Meclis grubunda kürsüye çıkacak. Önemli toplantı öncesi arama gerilimi yaşandı. Cumhurbaşkanının gelişi öncesinde salonda güvenlik araması yapmak istendi. Korumalar, bunun için de o sırada salonda bulunan eski milletvekilleriyle birlikte vekilleri için yer tutan danışmanlardan dışarı çıkmalarını istedi. Salondaki eski milletvekilleri dışarı çıkarılmak istenmelerine itiraz ederken, danışmanlar da alkışlı ıslıklı tepki gösterdi.

 
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