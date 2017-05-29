HDP'li vekil Besime Konca tutuklandı

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tutuklandı

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklu yargılanan Konca'nın 8 Mayıs tarihinde yakalanmasına yönelik karar alınmıştı.

Besime Konca, adliyeye götürüldü. Ardından mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da tutuklanan Konca, mahkeme tarafından hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmişti.