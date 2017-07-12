Hak hukuk adalet

DAVA DİLEKÇESİ

Değerli okurlar, Toplum hayatında kargaşa çıkmaması ve kamu düzeninin sağlanması için birtakım kurallar gereklidir, hukuk, din, ahlak, görgü kuralları gibi. Biz hukukçular daha çok bu kuralların hukuk tarafı ilgileniyoruz. Toplum içinde hukuk düzenini doğru bir şekilde kurmak ve sürdürmek elbette ki devletin işi olmalıdır. ÜLKEDE UYGULANAN Hukukun görevi; kişiler arasında ve kişilerle devlet arasında ortaya çıkabilecek menfaat çatışmalarını azaltmak ortadan kaldırmak ve adaleti sağlamaktır.

Memnuniyet verici bir şekilde görüyorum ki, gurbetçi vatandaşlarımız gerçekten sosyal güvenlik haklarının farkındalar ve bu haklarını eniyi şekilde kullanmak istiyorlar.

Bu hafta ki hukuk köşemizde, Türkiye’ye tatile gidişlerin başladığı bu dönemde emeklilik ile ilgili küçük bir hatırlatma yapıp, sonrasında haklarımızı korumak bağlamında oldukca önemli bir konu olan ve okuyucularımızdan gelen bir soru üzerine hukukta dilekçeler konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Emeklilik işlemlerinde küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse; birçok hukuksal başvurularda olduğu gibi emeklilik işlemlerinde resmi başvuru tarihi çok önemlidir. Bu sebeple kanunlarda öngörülen özellikle süre ile ilgili şartlara hak kaybına uğramamak için dikkat etmekte fayda var. Ayrıca emeklilik her kişinin işe giriş tarihine, yaşına ve diğer kişiye özel durumlara göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye’de bulunduğunuz süre içinde emeklilik konusunda veya başkaca herhangi bir hukuksal konuda mahkemeye başvuruda bulunmak durumunda kalmanız halinde, bir dilekçe yazımında özellikle hangi konulara dikkat edilmesi gerektiğine kısaca açıklayacak olursak;

Dava dilekçelerinde genel olarak nelerin bulunması gerektiği Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanun’unda belirtilmiştir.

- Tarafların ve varsa kanuni temsilci vaya vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,

- Açık bir şekilde dava konusu,

- Davacının iddiasının dayanağı olan bütün sebeplerin açık özetleri ve delillerin nelerden ibaret olduğu,

- Hukuki sebeplerin özeti,

- Açık bir şekilde dava konusu,

- Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği açık bir şekilde açıklanmalıdır.

Değerli okurlar, yaz taili sebebi ile yazılarıma bir süre ara vermek durumundayım. Unutmayalım biz hukuka ve adalete sahip çıktığımız sürece, hukuk ve adalet de biz ihtiyaç duyduğumuz anda bize sahip çıkacaktır. Haklarımızın ve menfaatlerimizin en büyük güvencesi haklarımız ve hukuktur. Bütün okurlarımıza barış dolu bir yaz tatili diliyorum.