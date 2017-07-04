STAJYERLİK DÖNEMİ VE SİGORTALILIK

Değerli okurlar, Anonim bir atasözüne göre ‘’ ADALET, YERYÜZÜNDE İNSANIN YAPABİLECEĞİ EN BÜYÜK ESERDİR.’’ Yine diğer bir Anonim atasözüne göre; ‘’Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar.’’ Ulu önder Atatürk’ün bir sözünü tekrar hatırlatmak gerekirse’’ ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR.’’ Bu hafta hukuk köşemizde Türkiye’de özellikle son yıllarda emeklilik yaşının artmasıyla beraber daha fazla önem kazanmaya başlayan ve okuyucularımızdan gelen sorular üzerine ‘Stajyerlik döneminde sigortalılık’ konusunu sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum.

STAJYERLİKTE GEÇEN SÜRELER EMEKLİLİK HESABINDA DİKKATE ALINIR MI?

Yürürlükteki sisteme göre, stajyer olarak çalışılan süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor, ek olarak stajyer olarak sigorta giriş tarihi, emeklilik hesaplaması yapılırken başlangıç tarihi olarak değerlendirilmiyor. Stajyerlik döneminde esas olarak stajyer olan kişiye bir sigorta numarası veriliyor, işte yanılgıda insanlarımızda haklı olarak bu noktada başlıyor. Kanuna göre bu durumun sebebi ; stajyerlik döneminde sadece kısa vadeli sigorta primleri, yani iş kazası, meslek hastalığı ve analık primleri ödeniyor.Stajyerlik yapan kişilere verilen sigorta numarası sadece açıkladığım bu primler için geçerli oluyor. Emeklilikte geçerli olan uzun vadeli sigorta primleri olan yaşlılık,malüllük primleri staj yapılan dönemde yatırılmadığı için stajyerlik dönemi emeklilik hesaplamasında dikkate alınmıyor. Stajyerlik döneminin emeklilik hesabında dikkate alınması için, geçen yıllarda önemli çalışmalar başlatılmış olsada henüz belirgin bir iyileştirme yapılamadı. Stajyerlikte geçen sürelerin askerlik ve doğum borçlanmasında olduğu gibi borçlanılarak erken emekli olunması yönünde ki kanun halen yasallaşmadı. Arzumuz ve isteğimiz sosyal devlet ilkesine aykırı bu durumun yakın zamanda bir çözüme kavuşturulması ve bu yönde mağdur olan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi. Bu haftayı ünlü düşünür Mirabeau’nun bir sözüyle tamamlamak istiyorum.’’ ADALET topaldır, ağır yürür, fakat gideceği yere er ya da geç varır.’’ Unutmayalım Adalet ve hukuk; birgün, bir şekilde, bir yerde herkese lazım.