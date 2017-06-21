GAYRİMENKUL ALIM SATIM

Değerli okurlar, bu haftaya ünlü düşünür Aristo’nun sözleri ile başlamak istiyorum; ‘’ Adalet ilk devletten gelmelidir.Çünkü hukuk, devletin topmlumsal düzenidir.’’, “Kanun düzendir,iyi kanun iyi düzendir.” Kanunlar ve Adalet hukuk düzeninin temel taşıdır. KANUNLAR hazırlanırken toplumun genel yapısı iyi incelenmeli ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmalıdır.

Bu hafta ki hukuk köşemizde Türkiye’de gayrımenkul alım ve satımlarında hangi konulara dikkat etmeliyiz sizlere kısaca açıklamak istiyorum.

Özellikle bir gayrımenkul satın alırken; tapuda tescil yani alım işleminden önce, alacağımız gayrımenkulle ilgili olarak detaylı bir araştırma yapmamızda fayda var. Örnek vermek gerekirse;

* Gayrımenkul tek kişinin üzerine mi kayıtlı yoksa ortak bir mülkiyet durumu var mı?

*Gayrımenkul bir arsa ise imar durumuna mutlaka dikkat edilmeli.

* Kullanım hakkı ve irtifa hakkı durumu aynı zamanda iskan durumu kontrol edilmeli.

* Tapu kütüğüne konulabilen şerhlere bakmak lazım. Medeni Kanun hükümlerine göre; tapu kütüğüne konulabilen şerhler arasında "satılamaz" şerhi de yer alıyor. İhtiyati tedbir olarak nitelendirilen bu şerh ile söz konusu taşınmazın başkasına devri yasaklanıyor.

*Gayrımenkul üzerinde herhangi bir kısıtlılık durumunun bulunup bulunmadığı; yani gayrımenkul üzerinde bir ipotek ve haciz şerhinin olup olmadığı gayrımenkul alımlarında son derece önemlidir. Bütün bu bilgilere tapu kayıtlarına bakarak ulaşabiliriz.

Gayrımenkul üzerine ipotek şerhi

Gayrımekul üzerinde tapuya kayıtlı bir ipotek durumunun bulunması halinde; sözkonusu taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılması için, mutlaka mahkemeden bir ‘ipoteğin fekki’ yazısının alınması gerekir. Mahkeme tarafından verilmiş bir ‘ipoteğin fekki ‘ kararı olmadan tapu kayıtlarından ipoteğin kaldırılması mümkün değildir. Bu sebeble sizlere tavsiyem satışa konu taşınmaz üzerinde herhangi bir ipotek durumu mevcutsa, sonrasında herhangi bir hukuksal sorunla karşılaşmamak ve bir hak kaybına uğramamak bağlamında, bu konuyu açıklığa kavuşturmdan ilgili gayrımenkulu satın almayınız.

Son olarak sizlere hatırlatmak gerekirse; tapu kayıtlarında yapılan yanlış bir tescil; ileride önemli bir hak kaybınıza neden olabilir ve böylesi bir hak kaybı ancak mahkemeye başvurarak çözümlenebilir.

‘’Devletin yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun.’’ Latin atasözü. Bütün okurlarımıza haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.