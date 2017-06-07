E DEVLET ŞİFRESİ

Değerli okurlar, yaşadığımız hukuk sistemi içerisinde medeni ve sosyal haklardan eşit olarak faydalanma hakkına elbetteki herkes sahip olmalıdır. Önemli olan yasalar önündeki eşitliğimizin farkında olup, menfaatlerimizi korumak bağlamında mümkün olduğu kadar yasaları ve hukuku takip etmektir. Bu hafta ki hukuk köşemizde, Türkiye’ye tatil zamanın yaklaştığı şu günlerde, hukuksal ve resmi işlemlerde giderek belirgin bir önem kazanmaya başlayan "E- Devlet şifresi" konsunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

E- devlet şifresi almak için hangi kuruma başvuruda bulunmalıyız?

E-devlet şifresi almak için Türkiye’de bulunduğunuz ilçedeki PTT merkez müdürlüklerine, TC kimlik numaranızı beyan ederek ve bu yöndeki ücret bedelini ödeyerek, bizzat başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzu takiben E-devlet şifrenizi başvuruda bulunduğunuz PTT müdürlüğünden alablilirsiniz. Yalnız bu nokta da dikkat etmemiz gereken kural; yasaya göre başvuru bizzat ilgli kişi tarafından yapılmalıdır yani bir yakınınız tarafından başvuru yapılamaz. Aslında bu uygulama bir yerde kişisel bilgilerin güvenliği açısından vatandaşlarımızın lehine bir uygulamadır.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız; Türkiye’de bulundukları herhangi bir zaman da yukarıda açıkladığım şekilde müracaatlarını yapabilecekleri gibi, bulundukları yabancı ülkede konsolosluğa başvuruda bulunmak suretiyle de E-devlet şifresini alabilirler. Konsolosluktan aldığımız bilgiye göre İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımız, hafta içi herhangi birgün randevuya gerek olmadan, sabah saatlerinde başvuruda bulundukları takdirde aynı gün E-Devlet şifresini alabilirler.

Önemle belirtmek isterim ki; E- devlet şifresinin günlük hayatımızda ki önemi her geçen gün artmaktadır. Kısa bir zaman içerisinde başta Sosyal Güvenlik Hukuku alanında olmak üzere bir çok kurumsal işlemlerde E-devlet şifresine ihtiyaç duyar hale geleceğiz. Bu sebeple yürürlükte ki kurallarda bir değişiklik olmadan E-devlet şifresini almak ve iyi bir şekilde kaybetmeden muhafaza etmek oldukça önemli.

Bütün okurlarımıza hukuk ve adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.