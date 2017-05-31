YURTDIŞI BORÇLANMASI HALİNDE ÇALIŞMA DURUMU

Değerli okurlar, hukuk köşemizde İngiltere’de yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız için gerek ülkelerarası hukuk alanında gerekse Türkiye’de yürürlükteki hukuk açısından haklarını anlatmaya ve böylelikle haklarımızın menfaatlerimizin güvencesi olduğunu hatırlatmaya özen gösteriyoruz. Bu hafta Türkiye’deki önemli haklarımızdan biri olan yurt dışı borçlanması ile emeklilik halinde yurtdışında çalışma durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sosyal Güvenlik Yasalarımıza göre; Artık birçok okurumuzun bildiği üzere; 3201 sayılı kanun hükümlerine göre yurtdışı borçlanma yaparak Türkiye’de emekli olan gurbetçi vatandaşlarımıza Türkiye’den emekli aylığı bağlanır.

* Türkiye’deki çalışan emeklilerin maaşı çalışmaları halinde kesilmezken; Türkiye’de emekli olup; yurt dışında yaşayan ve çalışan vatandaşlarımızın emekli maaşları kesilmektedir.

*Daha açık bir ifade ile; yürürlükteki yasalarımıza göre; yurtdışında yaşayan bir vatandaşımız yurtdışı borçlanması yaparak Türkiye’ den emekli olursa; yabancı bir ülke de çalışmaya devam etmesi veya sosyal bir ödenek alması durumunda Türkiye’den aldığı emekli aylığı kesilmektedir.

*Kanuna göre; emekli aylıkları kesilenler; yurt içinde veya yurt dışında çalışması sona erenlerin veya ikamete dayalı bir sosyal ödenek alanlardan ödenekleri sona erenlerin, emekli aylıklarının tekrar ödenmesi için yazılı talepte bulunmaları halinde yasamıza göre aylıkları tekrar ödenmeye başlanır. Ancak bunun için belirttiğim şekilde Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na YAZILI TALEP şarttır.

Bu haftaki yazımı hukukta çok anlamlı bir sözle noktalamak istiyorum. ‘’Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile, adaletsizlik etmiş olur.’’ Seneca. Bütün okurlarımıza barış dolu bir hafta dilerim.