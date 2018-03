Her Yeni Besine Kanmayınız

Herkese yeni bir haftadan merhabalar. Soğuk bir haftayı geride bırakırken bu hafta sizlerden gelen bazı sorulara cevap vermek istedim.Gelen genel sorular egzersiz hareketlerinden çok, sağlıklı beslenme konusunda ve hangi besinlerin sağlımıza iyi geldiği ve nasıl faydalı oldugu konusunda oldugundan dolayı , sizler için kücük bir arastırma yaptım ve bu besinlerini hep birlikte bu yazımda inceleyeceğiz. Neredeyse her hafta, sağlıklı olmak adına yeni bir besini mutfağımıza ekliyoruz. Sonra diğer hafta, bir başka diyetisyen veya Fenomen Personal Trainer yeni bir besin keşfettiğini açıklıyor.Bizde bunun üzerine hemen onu da deniyoruz.Ya da bazı bilimsel araştırmaların, yeni gelişmeler doğrultusunda yanlış olduğu ortaya çıkıyor ve sağlıklı oldugu soylenen besinleri bir anda kötülüyoruz. Hemen onlardan vazgeçiyoruz.Besinler hakkında tartışmalar gündemdeyken, bazı yöntemler ve gıdalar hakkında kafanızın karışması normal. Bana gore yapmanız gereken tek sey, saglıklı bir diyet rutini surmeniz ve sizlere, vücudunuza iyi gelen besinleri tüketmenizdir. Her vücut, her birey ayni olmadıgından dolayı, her besin, her yontem, herkeste aynı etkiyi vermeyeceginizi unutmayınız.

1) En Moda Yağ Hindistan Cevizi Yağı

Suphesiz bu gunlerde en moda sağlıklı besinlerin başında Hindistan cevizi geliyor. Yağı kendi tropikal ikliminde sıvıyken, oda sıcaklığında katı bir hal alıyor. Yağların genelde iyi bir imajı olmasa da, Hindistan cevizi yağının oldukça sağlıklı olduğu söyleniyor. Enfeksiyon oluşumu ve kalp krizi riskini azaltırken, kilo vermeye de yardımcı olduğunu belirtelim. Laurik ve miristik asit benzeri doymuş yağlar içeren Hindistan cevizi yağı karaciğer tarafından işlenir ve hızlı bir şekilde enerjiye dönüşür. Vücuda sağladığı enerjinin yanı sıran makul ölçülerde tüketildiği takdirde metabolizmayı harekete geçirerek kilo vermeye yardımcı olur.Ancak yapılan araştırmalara göre, Hindistan cevizi yağı hem iyi hem de kötü kolestrolü yükseltiyor.

2) Doğal Besinler

Doğal besinler, gerçekten sağlıklı mı? Öncelikle şunu söyleyelim: Doğa, zehirli bitkiler ve mantarlar ile dolu. Ayrıca sağlıklı olduklarını düşünerek tükettiğimiz bazı besinler gerçekten o kadar da sağlıklı değil. Mesela soya fasulyesi, fazla pişirildiğinde toksik bir besine dönüşüyor. Tükettiğimiz bazı doğal besinlerin içinde, öyle çok kimyasal madde var ki, yediğimiz besin yine vücudumuz için yararlı oluyor. Vücut, bu kimyasal maddelerin nereden geldiğini ayıramıyor. Dolayısıyla doğadan gelen bir besini yediğimizi düşünerek aslında yine vücudumuza zarar vermiş oluyoruz.

3) Sebzelerin Önemi

Birçok beslenme uzmanı, günde çok fazla miktarda sebze yememiz gerektiğini, buna oranla içeriğindeki şekerden dolayı daha az meyve tüketmemizi söylüyor. Sebzeler, bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruyor ve düşük kalori içermesi, içerisindeki lif oranın yüksek olması ve yağ içermemesi sebebi ile zayıflama diyetlerinde temel gıdadır. Bundan dolayı sebzeler diyetlerden eksik edilmemesi gerekmektedir. Ancak yapılan araştırmalara göre, besin piramidindeki her besinin tüketilmesi gereken bir miktarı var. Sebzeleri gereğinden fazla tüketmek, sindirim sisteminizi yorabilir. Bazı vitaminleri ise yararlarını görmeden vücudumuzdan atmış olursunuz.

4) Günde Bir Bardak Kırmızı Sarap ?

Şarap uygun miktarda içtiginiz takdirde faydalıdır. Bu da uzmanlara göre günde bir bardaktır.Bir bardak şarabın, hem kadınlarda hem erkeklerde pek çok kardiyovasküler hastalığı önlediğini onaylarlar.Uzmanlar kırmızı şarap içmek böbrek taşı gelişim riskini azaltır demesine ragmen ben halen alkol tüketiminin faydaları konusunda tam tatmin olmadıgımı ve diyetime hicbirzaman kırmizı sarap ekleyemedigimi soylemem gerekmektedir.

5) Fındık Ezmesi Faydalı mı?

Fındık ezmesi faydaları saymakla bitemeyeceği kadar çoktur. Protein açısından oldukça zengin bir besi olan olup, en çok tercih edilen ve sevilen yiyeceklerin başında gelmektedir.Diyet yapanlar için pek uygun olmayan bu besin, kalori miktarı yüksek olduğundan önerilememektedir. Genellikle çok enerji kaybı yaşayan sporcular için uygundur.Diger faydalarina gelince ise yetişkin bireylerde ve çocuklar kemik sağlığının güçlenmesinde akfit rol oynamaktadır. Aynı zamanda fındık ezmesi yaşlanma döneminde görülen kemik erimesine de engel olabilecek miktarda kalsiyum içermektedir. Kan hücrelerini de canlandırma görevini üstlendiği için demir bakımından oldukça faydalı bir besindir.Gün içinde tüketilen iki çorba kaşığı kadar fındık ezmesi kanda oluşabilecek kötü kolesterolü engellemektedir. Fındık ezmesi kütü kolesterolü %27 oranında azalttığı görülmüştür.

6) Protein Barlarına Dikkat

Protein Barlar, gün içerisinde atıştırmak ya da spor sonrası yemek için oldukça uygun gıdalardır. Ancak birden fazla türü olan Protein Barların bazıları sağlıklı olarak etiketlenmekten çok çok uzaktalar. Peki Protein Barları seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? ılk önce bir atıştırmalık mı yoksa akşam yemeğinin yerini tutacak bir şey mi aradığınıza karar verin. Market alışverişlerinde birçok kişi kalori hesabı yapmadan bu ürünleri seçiyor ve içerisinde 400 kaloriden fazla kalori bulunan atıştırmalıkları sepetine atıyor. Eğer akşam yemeğini sadece Protein Bar ile geçirecekseniz, alacağınız barda maksimum 400 kalori bulunmalıdır. Atıştırmalık olarak alacağınız barda ise maksimum 220 kalori bulunmalı. Kalori hesabını bir kenara bırakarak gün içerisinde bol bol atıştırırsanız, bu atıştırmalığın kilolar olarak size geri döneceğini unutmayın. Şeker miktarı, Protein Barlarda dikkat etmeniz gereken diğer bir husus. Günümüzde satılan çok fazla miktarda şeker içermektedir. Çok sağlıklı olarak gözüken barların birçoğu gofretten bile daha fazla şeker içermekte. Alacağınız ürünün markasına değil içindekiler bölümüne bakmanız gerekmektedir.

7) Sağlıklı Beslenin, Cildiniz Güzelleşsin !

Men’s Fitness dergisinde okuduğum bir yazıda süper besinlerin bazıları ışıldayan cildin anahtarı oldugunu gordum . Yazida “Eger sağlıklı beslenip, sigara içmeyip, kendinize iyi bakarsanız, sağlığınız cildinize yansır. Ancak ışıltılı bir cilt için, sağlıklı beslenme yeterli olmayabilir, kendimizi kandırmayalım. Vücudumuzdaki vitamin ve mineral eksikliği, cilt problemlerine ve saç kaybına neden olabiliyor. Ancak vitamin ve mineral alıyorsanız, fazlası cildinizin daha güzel görünmesine tahmin ettiğiniz gibi yardımcı olmayacaktır. Fazlasının dışarı atıldığını unutmayın.”

Yakup Seyer

Personal Trainer and Fitness Instructor