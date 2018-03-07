Prostat kanserine karşı aşı geliştirildi

Kuzey İrlanda’daki Queen Üniversitesi tarafından geliştirilen bir aşı orta yaşlı erkeklerin korkulu rüyası prostat kanserine umut oluyor

Deneme aşamasında olan aşı, genç erkeklerde prostat kanserine yol açan kanser hücrelerini yok ediyor, hastalığın oluşmasını önlüyor. Bu aşının yaşlılarda da prostat kanserine karşı savaştığı tespit edildi.

Aşının önündeki en büyük engel ise kana doğrudan karışıp bünyede kısa sürede etkili olması. Ancak bilim insanları bunun çözümünü de bulmak için düğmeye bastı. Bilim insanları, aşının daha uzun ömürlü olması için kimyasalı deriye mikro iğnelerle verecek. Henüz farelerde denenen aşı gelecek sene insanlara da uygulanacak.