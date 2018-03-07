07/03/2018 07:56


12 sayfalık savunma yapan Canan Karatay'a para cezası verildi

Canan Karatay

"Önüne gelen antidepresan yazıyor" diyen Prof. Dr. Canan Karatay'a İstanbul Tabip odası tarafından açılan soruşturma sonucunda Karatay, 882 lira para cezasına çaptırıldı

Canan Karatay, tabip odasıyla bir kez daha karşı karşıya geldi. 882 lira ceza alan Prof. Dr. Canan Karatay'dan açıklama geldi.Karatay'ın açıklaması:

"Yalnız psikiyatristler değil kadın doğumcular, ortopedistler, cerrahlar, fizik tedavi uzmanları da bu ilaçları yazıyor. Kontrolsüz olarak antidepresan kullanılmaktadır ve buna gerek yoktur." dedik bu onları dellendirdi. "Bağırsakları sağlam tutarsak depresyonun da büyük bir kısmı azalır" dedik buna kızdılar.


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