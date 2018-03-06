06/03/2018 14:22


Brezilya'da sarı humma vakası 273 can aldı

sarı humma vakası

Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 7 ayda sarı humma vakası nedeniyle 273 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, salgının yayılmasını engellemek için Sao  Paulo, Rio de Janeiro ve Bahia eyaletlerinde aşılama kampanyaları başlattı.Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, üç eyalete mart  başına kadar 20 milyon doz aşı gönderildiği, kampanya bitene kadar yaklaşık 16  milyon doz aşı daha gönderileceği bilgisi paylaşıldı.Bakanlık, yaklaşık 76 milyon kişinin yaşadığı üç eyalette, aşı  kampanyalarındaki hedef kitlenin yüzde 23,2’si olan 5,5 milyon kişinin  aşılandığını açıkladı.


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