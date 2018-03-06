Brezilya'da sarı humma vakası 273 can aldı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 7 ayda sarı humma vakası nedeniyle 273 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, salgının yayılmasını engellemek için Sao Paulo, Rio de Janeiro ve Bahia eyaletlerinde aşılama kampanyaları başlattı.Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, üç eyalete mart başına kadar 20 milyon doz aşı gönderildiği, kampanya bitene kadar yaklaşık 16 milyon doz aşı daha gönderileceği bilgisi paylaşıldı.Bakanlık, yaklaşık 76 milyon kişinin yaşadığı üç eyalette, aşı kampanyalarındaki hedef kitlenin yüzde 23,2’si olan 5,5 milyon kişinin aşılandığını açıkladı.