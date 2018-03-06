Zona nedir zona tedavisi nasıl olur

Memorial Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü Uzmanları, şiddetli ağrılara neden olan zona hastalığına dair bilgi verdi

50 yaşın üzerinde daha sık olmakla birlikte her yaşta görülebilen zona, varicella zoster isimli virüsünün neden olduğu, duyusal sinir hücresi gruplarını (dorsal kök ganglionlarını) tutan, ağrılı, döküntülü bir deri hastalığıdır. Tıp dilinde ‘’herpes zoster’’ adıyla anılan zona hastalığının oftalmi, oral, kranial, otik olmak üzere 4 farklı çeşidi olup kendini en çok ağrı, ciltte kabartı, kaşıntı ve döküntüler ile belli eder.

Zonaya neden olan virüs, sinir trasesi boyunca lokal olarak sinir hücrelerinden deri yüzeyine ulaşır ve burada veziküler döküntülerle kendini gösterir. Genellikle vücudun bir yarısında görülen zona, diz, dirsek altında kalan bölgelerde oldukça seyrek görülür.

Zona üçüncü gün sonunda kabarcıklar ile en yaygın halini alır. Bundan sonra kabarcıklar patlayarak kabuk bağlamaya başlar. İyileşmesi 2-3 haftayı bulan hastalık süresince kabarcıklar ortaya çıkarken ateş yükselebilir ve bazı hallerde lenf bezleri şişebilir. Çok nadiren zona hastalığı geçtikten haftalar ve hatta aylar sonra buradaki sinirlerde ağrılar görülür ve buna postzosterik nevralji (zona sonu sinirsel ağrı ) denir. Bu hastalarda zona iyileştikten aylar ve hatta yıllar sonra bile ağrı devam edebilir. Suçiçeği hastalığı genellikle çocukluk çağında geçirilir. Hastalık iyileştikten sonra virüs vücutta uyur vaziyette kalır. Vücudun direncini düşürerek bağışıklık sistemini zayıflatan herhangi bir durumdan sonra suçiçeği virüsü yeniden aktifleşir. Ancak bu kez suçiçeği yerine vücudun sadece bir bölgesinde sınırlı, ağrılı ve deriden kabarık döküntüler şeklinde tanımlanabilecek "zona" hastalığını oluşturur. Döküntüler iyileşip yok olduktan sonra ağrı devam ederse bu durumda "postherpetik nevralji" tablosu söz konusudur. Ağrının döküntüler iyileştikten sonra da sürmesinin nedeni iltihaplanan sinirin hasara uğramış olmasıdır.

Zona Nedenleri

Çocukken geçirilen suçiçeği ile varicella zoster isimli virüs vücuttaki bazı sinirlere yerleşmiş olur. Suçiçeğine ve ardından da zonaya neden olan bu virüs vücutta herhangi bir sorun oluşturmadan yıllarca beklemede kalabilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile yeniden aktif hale gelebilir. Bağışıklık sisteminin zayıflama nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

Yaşlanma

Romatizmal hastalıklar gibi kronik sağlık sorunları

Kanser ve kanser tedavisi

Dengesiz beslenme

Bazı ilaçlar

Zatürre, AİDS gibi ciddi enfeksiyonlar

Zona Tedavisi nasıl olur

Zona tedavisinin en önemli kısmını ağızdan alınan antiviraller oluşturur. Tedavi süresince B vitamini ve vücut direncini artırıcı takviye almak çok önemlidir. Özellikle B vitamini zona sonrası oluşabilecek ağrıların önlenmesinde çok yardımcıdır ve ağrının tedavi sırasında mutlaka kontrol altına alınması gerekir.

Zona nedeniyle oluşan postherpetik nevralji ağrısını geçirmek amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu tedaviler her hastada aynı etkiyi göstermediği için kişiye özel ağrı tedavisi uygulanır. Kullanılan tedavi yöntemleri şunlardır:

Ağrı kesiciler, antidepresanlar ve antikonvülzanlar gibi çeşitli ilaçlar,

Yüzeysel anestezi sağlayıcı çeşitli kremler,

TENS,

Ağrılı bölgeye soğuk uygulama,

Akupunktur,

Tutulan bölgeye göre değişen sinir blokları.

Tüm tedavi yöntemleri denense de ağrılar aylarca ya da yıllarca devam edebilir. Bazen postherpetik nevralji ağrısı hiçbir tedaviye yanıt vermeyebilir. Burada önemli olan tüm ilaçların disiplinli şekilde kullanılması, hekim kontrolü ve bağışıklık sistemini güçlendirmektir.

Hastalık genç hastalarda 2-3 haftada, yaşlı kişilerde ise 6-8 haftada iyileşir. Zona hastalarının büyük çoğunluğu hastalığın herhangi uzun süren etkilerini yaşamazken, yaklaşık %3’ünde zonaya bağlı nöropati denilen uzun dönemde gerileyen bazı etkiler ortaya çıkabilmektedir.