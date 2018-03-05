05/03/2018 09:13


Vertigo nedir ve tedavisi nasıl olur

Vertigo hastalığı

Geçtiğimiz günlerde ünlü popçu Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konulmuştu. Peki vertigo nedir? Detaylar haberimizde

Eşyaların hastanın etrafında bir eksen çevresinde dönüyor hissi veya gözler kapalı iken hastanın eşyalar etrafında dönüyormuş hissi olarak da tarif edilebilir. Vertigo bir hareket halisünasyonudur ve olmayan bir hareketin algılanmasıdır. Vertigo, başlı başına bir hastalık değildir ancak pek çok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Tahminlere göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 5 ile 10’u vertigoyla tanışmış durumdadır.

Vertigo hastalığının belirtileri 

En belirgin belirtisi baş dönmesidir ve genellikle iç kulaktaki denge sisteminde ortaya çıkan bir sorundan kaynaklanmaktadır.

Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmesi beraberinde kulakta basınç hissi

Kulak çınlaması

İşitme azlığı

Bulantı – kusma

Kulak akıntısı

Gözlerde anormal hareketler gözlemlenebilir.

Vertigo tanısı nasıl konur?

Hastalığın doğası gereği vertigonun sebebi araştırılırken, tanısı ancak dışlama yöntemleriyle koyulabilmekte ve hastalar tanısı konulana kadar yukarıda belirtilen birçok bölüm tarafından muayene edilmek ve çok çeşitli tetkiklerin yapılması durumunda kalabilmektedirler. Ani başlangıçlı baş dönmesi şikayeti ile başvuran bir hastada ilk olarak yapılması gereken bu durumun santral (beyin kaynaklı) mı, yoksa periferik (beyin dışı) mi olduğunu belirlemektir. Periferik kaynaklılar genel olarak daha iyi seyirlidirler. Periferik kaynaklı vertigo nedenleri en çok iç kulak ve orta kulak hastalıkları nedeniyle oluşmaktadır. Oysa santral kaynaklı bir baş dönmesi beyin kanaması, beyin enfarktüsü gibi acil müdahale ve hatta yoğun bakım gerektirebilir. Vertigonun sebebi bulunduktan sonra, tedavisi ilgili hekimin muayene sırasında hastaya yaptıracağı basit bazı baş hareketlerinden, çeşitli medikal tedavilere ve gerektiğinde cerrahi tedaviye kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor.


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