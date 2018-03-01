Bu testle biyolojik yaşınızı öğrenebilirsiniz

Çinli bilim adamları tarafından geliştirilen bir test insanların biyolojik yaşını belirlemeyi sağlıyor

Hong Kong'da yayın yapan South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Pekin Hastanesi ve Şiçuan eyaletindeki Batı Çin Hastanesinden araştırmacılar, idrarda yaşlanmaya bağlı oksidasyon artışını ölçerek biyolojik yaşı tespit edebilen bir test üretti.

Yaşlanmanın tanım itibarıyla yıllar içinde bedenin hücre ve dokularında meydana gelen moleküler hataların birikmesi olduğuna dikkat çeken bilim adamları, idrarda yaşlanmaya bağlı olarak oksidasyon miktarının artmasıyla "8-oxoGsn" adlı bir maddenin arttığını belirtti.

Araştırma kapsamında 2 ila 90 yaşlarında bin 228 kişinin idrar örnekleri üzerinde yapılan testlerde, söz konusu maddenin biyo-işaretçi olarak yetişkinlerin biyolojik yaşını belirlemede etkili olduğu gözlemlendi.

Hızlı ve düşük maliyetli testin, yaşlanma alanında büyük ölçekli araştırmalara ve yaşlanmaya bağı hastalıklar konusunda yaygın risk değerlendirmelerine olanak sağlayacağı vurgulandı. Araştırmanın sonuçları "Frontiers in Ageing Neuroscience" dergisinde yayımlandı.