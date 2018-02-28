28/02/2018 08:26


Bebek ve çocuklarda katarakt problemine dikkat

katarakt

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, genellikle 60'lı yıllarda görülen katarakt hastalığının genellikle bebeklik çağında ortaya çıktığını belirtti

Doğumda ortaya çıkan kataraktın konjenital katarakt olarak adlandırıldığını ve annenin gebelik döneminde geçirmiş olduğu enfeksiyon, gebelikte kullandığı ilaçlar başlıca nedenler olduğunu anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, "Ancak bazen de hiçbir neden olmadığı halde bazı çocuklarda yine de "doğuştan katarakt"a rastlanabilir. Bebek ve çocuklarda olan katarakt yoğun olduğunda dışarıdan bakıldığında dikkatli ebeveynler tarafından fark edilebilir. Ancak çok yoğun olmadığında farkedilmesi zordur.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ 

Belirtileri arasında sayabileceğimiz özellikler olarak; Bir göz bebeğinin diğerinden farklı olması; Katarakt olan gözün beyaz ve donuk renkte olduğu görünebilir. Diğer bir özellik ise; Göz kayması (şaşılık ); Özellikler bebeklik çağlarında ortaya çıkan göz kaymalarında esas nedenin "Konjenital Katarakt" olabileceği unutulmamalıdır. Bebek ve çocuklarda katarakt varlığının en büyük zararı göz tembelliği yapabilmesidir. Bu nedenle erken tanı ve erken tedavi ile göz tembelliği önlenebilir" diye konuştu. Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, kataraktın tek tedavi yönteminin cerrahi olduğunu ifade ederek, "Ameliyatın ne zaman olması gerektiği ancak; kataraktın yoğunluğuna, tek veya çift taraflı olmasına göre detaylı bir göz muayenesinden sonra göz uzmanı tarafından karar verilir; Bütün kataraktlar aynı şekilde olmaz. Genelde bütün lensin bulanıklaşması şeklindedir. Diğerlerinde ise sadece bir bölümde oluşup sonra lensin diğer bölümlerine yayılmaya başlar. Kataraktın gelişmesi yıllar alırken, bazı durumlarda ise bir kaç ay sürebilir. Katarakt iki gözde de aynı anda ama farklı oranda gelişebilir. Doğuştan Kataraktlı çocukların yaklaşık %25 - 50' sinde Katarakt ile birlikte göz tansiyonlarının olabileceği de unutulmamalıdır." dedi.

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