Yumurtalık kanseri babadan gelen genlerden kaynaklanıyor

Roswell Park Kanser Enstitüsü'nden Dr. Kevin Eng liderliğinde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre yumurtalık kanserinin ortaya çıkmasında babadan gelen gen etkili

Yumurtalık kanseri tanısı almış 3 bin kadının genetik zincirini inceleyen araştırmacılar, X kromozomlarının genetik analizini yaptı. Araştırma yumurtalık kanserinde X kromozomunun etkin rol oynadığını ortaya çıkardı. Ancak bazı kadınların anne geçmişinde kanser hastalığının olmaması, gözleri babadan gelen X genine çevirdi.

ERKENDEN TEŞHİS EDİLECEK

X kromozomundaki maGEC3 geninin mutasyonunun yumurtalık kanserine yol açtığı belirlenen araştırmada, yumurtalık kanserinin baba genlerinden geldiğini ortaya koydu. Bu sonuçla, babanın aile geçmişi izlenerek kanser teşhisinde erken adım atılabilecek.