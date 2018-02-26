Genç kadının boğazında unutulan iğne yıllar sonra çıkarıldı

3 yaşındayken bademcik ameliyatı edilen 21 yaşındaki Meltem Cansız'ın o yıllarda boğazında kırılmış bir iğne unutulmuş. İğnenin fark edilmesiyle birlikte Cansız tam 18 yıl sonra yeniden ameliyat masasına yattı

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Meltem Cansız, 1999 yılında geçirdiği bademcik ameliyatı sırasında dikiş atıldığı sırada iğne kırıldı. Kırılan iğne parçası Cansız’ın boğazında unutulurken, 14 yaşındayken boğazındaki ağrıların artması üzerine gittiği üniversite hastanesinde MR çektirmek için makineye girdiğinde MR çekilemedi. Tekrar tekrar denenmesine rağmen MR çekilemeyince doktorlar o bölgede metal bir parçanın olabileceği ihtimali üzerinde durarak Cansız’ı röntgen filmine yönlendirdi. Çekilen röntgen filminde 3 yaşındayken olduğu ameliyatta unutulduğu anlaşılan iğne parçasına rastlandı. Doktorlar iğnenin şah damarına yakın olduğunu söyledi.

Şuan 21 yaşında olan ve lise öğreniminden sonra sağlık sorunları nedeniyle üniversiteye hazırlanamayan Meltem Cansız, İzmir’de özel bir hastanede geçirdiği başarılı ameliyatla 18 yıldır birlikte yaşadığı iğneden kurtuldu.

Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı, iğnenin şah damarına çok yakın olması nedeniyle riskli bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Hastamız Meltem Cansız’ın boğazından ameliyatta unutulan iğneyi başarılı bir operasyonla çıkardık. Yaklaşık 18 yıldır hastamızın boğazında duruyordu. Çıkartma esnasında kırılabilirdi. Çok riskli bir ameliyattı. Üç yaşında bademcik ameliyatı olmuş ve iğne unutulmuş. 17 yaşına geldiğinde bir MR filmi istendiğinde bu iğnenin unutulduğu ortaya çıkmış. İğneden dolayı MR çekilememiş. baş ve boyun bölgesinde bir uyarı alınmış ve bu bölgede metal bir cismin olduğu söylenmiş. Daha sonra çekilen röntgen filmlerinde iğnenin unutulduğu görülmüş. Hastamız bir üniversite hastanesine gitmiş. Orada iğnenin çıkartılması için bir ameliyat olmuş. Fakat çıkarılamamış. Yeniden yapılan kontrollerde ise iğnenin çıkartılamayacağı ve çok riskli olduğu söylenmiş. Bu iğnenin bir zararı olmayacağı ve onunla birlikte yaşamaya alışması söylenmiş. Hastamızın rahatsızlığı devam etmiş. Başarılı bir operasyonla iğneyi çıkarttık.”