Beyne pıhtı atımı nasıl belli olur ve tedavisi nedir

Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Dr. Elmir Xanmemmedov, sanatçı Kadir İnanır'ın geçirdiği hastalık beyne pıhtı atımı hakkında bazı önemli bilgiler verdi

Beyin damar hastalıklarının yüzde 80'nini oluşturan iskemik inme geçiren hastaların yüzde 30'unun ilk bir yıl içerisinde öldüğü, sağ kalanlarınsa yüzde 30'unun hayatlarına bakıma muhtaç olarak devam ettiği biliniyor.

Beyin damar tıkanıklığında, tıkanıklığa neden olan pıhtı ekser hallerde ritm bozukluğu, kapak hastalığı, ileri kalp yetmezliği olan, kalpten veya ateroskleroza uğramış (kireçleşmiş) beyni besleyen damarlardan kaynaklanmaktadır.Hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, obezite, oturak hayat tarzı, sigara içimi, bazı kalp hastalıkları,uyku apnesi , madde kullanımı (özellikle genç yaşlarda) beyin damar tıkanıklığına neden olan risk faktörleridir. Bu risk faktörlerine zamanında ortadan kaldırılmasıyla beyin damar tıkanıklığını önlene bilir.

PIHTI ATIMI NASIL KENDİNİ BELLİ EDER

Beyin damar tıkanıklığı aniden gelişen kol ve bacaklarda felç, konuşma yetisinin yitirilmesi, görmede bozulma, baş dönmesi, ağızda yamulma, bilinç kaybına neden olur.

YAPILMASI GEREKEN ŞEYLER NELERDİR

Beyin damar tıkanıklığı geliştikten sonra hastanın zaman kaybettirilmeden uygun merkeze yönlendirilmesi önemlidir. Özellikle olayın ilk saatlerinde damardan bir kan sulandırıcı verilerek pıhtı eritilebilir veya anjiyo yöntemiyle tıkanan damar açılabilir. Bu tedaviler uygun hastaya zamanında yapılırsa hasta ölüm ve sakatlıktan kurtulmuş olur.