22/02/2018 08:11


Diş çürüğü gripten sonra en çok görülen hastalık

dünya sağlık örgütü

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre çocuklarda grip hastalığından sonra en çok diş çürüğü sorunu görülüyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre de, ülkemizde 0-12 yaş arası her 100 çocuktan 84’ünün en az bir çürüğü bulunuyor. 6 yaş grubundaki çocuklarda diş fırçalama oranının sadece yüzde 10’da kaldığını belirten Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Dr. Fatma Çalışkan, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmanın, anne babaların da dişlerini düzenli olarak fırçalamalarıyla mümkün olacağını söylüyor.

 
İlgili Haberler
Antidepresan ilaçlar

Antidepresan ilaçlar gerçekten işe yarıyor mu

difteri salgın

Yemen'de difteri salgını 62 can aldı

Canan Karatay

Canan Karatay'ın modern tıp açıklaması şok etti

sigara zararları

Günde içilen bir sigara ölüm riskini arttırıyor

Son Dakika Haberleri
Hamdi Alkan

Hamdi Alkan 'Zeynep kime çekmiş bilmiyorum'

Sen Anlat Karadeniz

Tahir ile Nefes arasında sürpriz yakınlaşma 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Zeytin Dalı Harekatı

TSK'dan Zeytin Dalı Harekatının 34. gününde son dakika açıklaması

Esat Öztürk

AK Partili ilçe belediye başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı

 Yazarlarımız
turker erturk

Pinpon Topu Olmak

ABD; 2001’den beri küresel liderliğini ve askeri üstünlüğünü sürdürmeye çalışarak, tek kutuplu dünya düzenini sonsuza kadar devam ettirebilmek için küresel ve hegemonyal bir savaş sürdürüyor. ...

Devam