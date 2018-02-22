Yemen'de difteri salgını 62 can aldı

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana 62 kişi difteri salgını nedeniyle yaşamını yitirdi

Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali al-Walidi, salgının Ibb ve El-Hudeyde kentlerinde daha yaygın olduğunu belirterek, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aşı kampanyası başlatılacağını söyledi.

Yemen'de 3 yıldır süren iç savaşın yol açtığı açlık ve yoksulluk nedeniyle ülkede kolera ve difteri salgını yüksek seviyeye çıktı. Ülkedeki su ve kanalizasyon arıtma tesislerinin tahrip olması nedeniyle nüfusun yarısından fazlası temiz içme suyu temin edemiyor. Ülkede temiz su temin edilememesi salgınların artmasına neden olan en büyük faktörlerden biri.