22/02/2018 08:08


Yemen'de difteri salgını 62 can aldı

difteri salgın

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre geçtiğimiz yıl Ağustos ayından bu yana 62 kişi difteri salgını nedeniyle yaşamını yitirdi

Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali al-Walidi, salgının Ibb ve El-Hudeyde kentlerinde daha yaygın olduğunu belirterek, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aşı kampanyası başlatılacağını söyledi.

Yemen'de 3 yıldır süren iç savaşın yol açtığı açlık ve yoksulluk nedeniyle ülkede kolera ve difteri salgını yüksek seviyeye çıktı. Ülkedeki su ve kanalizasyon arıtma tesislerinin tahrip olması nedeniyle nüfusun yarısından fazlası temiz içme suyu temin edemiyor. Ülkede temiz su temin edilememesi salgınların artmasına neden olan en büyük faktörlerden biri. 

İlgili Haberler
Antidepresan ilaçlar

Antidepresan ilaçlar gerçekten işe yarıyor mu

dünya sağlık örgütü

Diş çürüğü gripten sonra en çok görülen hastalık

Canan Karatay

Canan Karatay'ın modern tıp açıklaması şok etti

sigara zararları

Günde içilen bir sigara ölüm riskini arttırıyor

Son Dakika Haberleri
Survivor 2018

Survivor'da gönüllüler adasında büyük kriz 9. bölüm fragmanı izle

Hamdi Alkan

Hamdi Alkan 'Zeynep kime çekmiş bilmiyorum'

Sen Anlat Karadeniz

Tahir ile Nefes arasında sürpriz yakınlaşma 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Zeytin Dalı Harekatı

TSK'dan Zeytin Dalı Harekatının 34. gününde son dakika açıklaması

 Yazarlarımız
turker erturk

Pinpon Topu Olmak

ABD; 2001’den beri küresel liderliğini ve askeri üstünlüğünü sürdürmeye çalışarak, tek kutuplu dünya düzenini sonsuza kadar devam ettirebilmek için küresel ve hegemonyal bir savaş sürdürüyor. ...

Devam