19/02/2018 11:52


Canan Karatay'ın modern tıp açıklaması şok etti

Canan Karatay

CNN Türk kanalında yayınlanan Gündem Özel programına katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı bir açıklama ile şaşırttı

Karatay, modern tıp diye birşeyin olmadığını savundu. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü doktor, "Her hasta ayrı bir problemdir. İyi bir hekim o problemin köküne iner ve onu çözer. 8 milyar insan ve 8 milyar parmak izi var. Hiç kimseyi tek bir gömleğe sokamazsınız. Tıp bir sanattır. Modern tıp diye bir şey yok. Tıp tektir. Objemiz insandır. Hipokrat'tan beri tıp tektir" ifadelerini kullandı.

 

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