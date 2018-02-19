19/02/2018 11:40


Günde içilen bir sigara ölüm riskini arttırıyor

sigara zararları

İngiliz uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda günde bir tane bile sigara içen kişilerde kalp krizi geçirme riski yüzde 50, beyin kanaması geçirme riski ise yüzde 30 oranında artış gösteriyor

140'tan fazla araştırmayı inceleyen uzmanlar, birçok kişinin sigara içmeye ergenlik yıllarında başladığını ortaya koyuyor. Ülkede sigara satın alma yaşının 21’e yükseltilmesi için mücadele veren Amerika Akciğer Hastalıklarıyla Mücadele Derneği'nden Thomas Carr, “15 ila 17 yaşındaki gençlerin sigaraya erişimini kesmeye çalışıyoruz. Bu gençler, okulda 18 yaşına gelmiş arkadaşlarından sigara alıyorlar. Ama 19, 20 veya 21 yaşındaki gençlerle fazla arkadaşlık etmiyorlar” şeklinde konuştu.

 

sele kapılan askerler
Selde şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlanıyor
Sergey Lavrov
Rusya ABD'ye rest çekti 'Derhal çekilin'
Turan Özdemir
Turan Özdemir Londra Festivalinde ödüle layık görüldü
Suzan Avcı
Suzan Avcı'dan kötü haber 'Dualarınızı eksik etmeyin'
Bafetimbi Gomis
Dünya basınında Gomis tepkisi
İlgili Haberler
Canan Karatay

Canan Karatay'ın modern tıp açıklaması şok etti

Pazartesi sendromu

Pazartesi günü neden sendrom yaşarız ve Pazartesileri nasıl severiz

Canan Karatay

Ünlü profesörden ilginç açıklama 'Fransız İhtilali’nin sebebi tuzdu'

Elektronik sigara

Elektronik sigaranın zararları saymakla bitmiyor

Son Dakika Haberleri
sele kapılan askerler

Selde şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlanıyor

Sergey Lavrov

Rusya ABD'ye rest çekti 'Derhal çekilin'

Turan Özdemir

Turan Özdemir Londra Festivalinde ödüle layık görüldü

Suzan Avcı

Suzan Avcı'dan kötü haber 'Dualarınızı eksik etmeyin'

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Sorunları akılla çözebilmek

Artık şu bir gerçek: TSK, Afrin’de büyük bir sınav verdi ve başarılara da imza atıyor. Yanı başımızdaki terör yuvalarını da dağıtıyor. Önündeki tek engel, dış güçlerin ...

Devam