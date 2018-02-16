16/02/2018 10:37


Ünlü profesörden ilginç açıklama 'Fransız İhtilali’nin sebebi tuzdu'

Canan Karatay

Prof. Dr. Canan Karatay, yeni kitabı ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’nin tanıtım toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu

Yeni kitabının tanıtımını yapan Canan Karatay, şunları söyledi: "Çok şaşıracaksınız şimdi yine ama tansiyonu yükselten şeker. İnsülin direncinin başlamış olmasından dolayıdır. Vücutta tuz eksilince tüm organizma altüst oluyor, birçok hastalık aşırı tuzsuz beslenmeyle gelişiyor. Kristal kaya tuzu doğal haliyle 84 minerali dengeli olarak barındırıyor. İlk kez söylüyorum, Fransız İhtilali’nin en büyük sebebi halkı tuzsuz bırakmaktı. Krallar ve aristokratlar hakiki tuzu elinde tutup yüksek fiyata satmak için halka vermedi. Halk yiyeceklerini bütün yıl muhafaza etmek için doğal kaya tuzu kullanıyordu. Halk için altından daha kıymetliydi. Bir de 10 bin yıl önce Çin’deki tabletlerde kristal kaya tuzunun sağlığa anlatılıyor. 10 bin yıl önceki lafı şimdi söylüyorum. Dünyada tansiyon yüksekliği ve kalp hastalığından ölüm oranlarının en düşük olduğu bilinen Japonya, Fransa, Norveç ve Güney Kore gibi ülkelerde aşırı miktarda tuz tüketilmektedir."


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