16/02/2018 10:33


Elektronik sigaranın zararları saymakla bitmiyor

Elektronik sigara

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meftun Ünsal, elektronik sigaraların normal sigaralardan daha zararlı olduğunu açıkladı

DSÖ'nün dünyada önlenebilir ölüm ve hastalıkların nedeni olarak sigaranın ilk sırada geldiğini belirttiğine dikkati çeken Ünsal, elektronik sigaranın da bağımlılığa yol açabildiğini vurguladı.

Sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu iddiasıyla kullanımı yaygınlaşan elektronik sigaranın söylendiğinin aksine böyle bir özelliği bulunmadığının altını çizen Ünsal, "Elektronik sigara güvenli olmayan, kullanıcıya taşıyıcı bir sistem içinde nikotin sunan elektronik bir alettir. Elektronik sigaranın içindeki kimyasal likit maddelerin bağımlılık ve hastalık yapıcı etkileri bulunuyor." diye konuştu.

Elektronik sigaranın görünüşüyle sigarayı taklit ettiğine işaret eden Ünsal, şöyle konuştu:

"Elektronik sigaranın kartuşlarında nikotin sızıntısı olmakta, bu sızıntı cildin fazla nikotin almasına neden olarak zehirlenmelere yol açmaktadır. DSÖ tarafından yapılan araştırmalarda, elektronik sigara dumanında normal sigara dumanından daha fazla miktarda ağır metal ve silika partikülleri bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca elektronik sigara dumanında kalay, gümüş, demir, alüminyum, krom ve nikel nanopartikülleri bulunmaktadır. Elektronik sigara dumanındaki nikotin, sigarada olduğu gibi bağımlılık yapıyor. Daha kontrolsüz ve yüksek doz nikotin alındığı için mide ve bağırsak sisteminde yan etkilere, baş ağrısına, çarpıntıya, ağız ve ciltte hastalıklara neden oluyor."


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