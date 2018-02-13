13/02/2018 10:43


Hızlı yemek yiyen kişilerin obez olma riski daha yüksek

hızlı yemek yemek

Yapılan araştırmalara göre hızlı yemek yiyen kişiler yavaş yemek yiyen kişilere göre daha çabuk ve çok kilo alıyor

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin sağlık muhabiri Kay Lay'in haberine göre 60 bin kişiyi inceleyen araştırmacılar yemeğini yavaş yiyenlerin obez olma ihtimalinin hızlı yiyenlere göre yüzde 42 daha az olduğunu buldu.Yemeklerini ortalama bir hızda yiyenlerin obez olma ihtimali de hızlı yiyenlere göre yüzde 29 daha az.

BMJ Open dergisinde yayınlanan araştırmaya göre beynin, karnın doyduğunu algılaması için vakte ihtiyacı var ve bu yüzden hızlı yiyenler doyduklarını hissedene kadar daha fazla yemiş oluyorlar.

Buna karşı önerilen çözüm ise her lokmanın en az 10, tercihen 20 kere çiğnenmesi. Aynı araştırmayı inceleyen Telegraph gazetesinin bilim editörü Sarah Knapton ise yemeğin üstüne çerez yiyenlerin ve haftada en az üç gün yatmadan iki saat önce yemek yiyenlerin de benzer bir riskle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Kaynak: BBC Türkçe


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