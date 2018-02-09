09/02/2018 12:27


Sağlık Bakanından sigara paketleri için önemli açıklama

Ahmet Demircan

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü nedeniyle yaptığı açıklamada sigara paketlerinde düz paket uygulamasına dair bilgiler verdi

Demircan konuyla ilgili, "Sigara, halk ve insan sağlığı için tehdit. Sigaranın hiçbir faydalı tarafı yok. Bu zararlıyı, milletimiz en hızlı bir şekilde bırakıp, kurtulmalı. Bu konuda da yapılan düzenlemelerin uygulamalarını takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler de yapılacak. Sigara paketleriyle ilgili çalışmamız var. Paketlerin reklam unsuru oluşturmaması, kolay ulaşılmaması, kullananların aklına düşmemesi için her türlü tedbiri alacağız. Sigarayı bırakma noktasında "Alo 171" hattından sigarayı bırakmak isteyenler yardım alabilir. Onlara her türlü destek verilecek. Sigarayla mücadele konusunda toplum olarak ısrarcı olmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.


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