05/02/2018 09:41


Sağlıklı saçlar için uyurken saçlarınızı toplayın

saç toplama

Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Gülgör, saçların duruşunun ve şeklinin kadınlar ve erkekler için büyük öneme sahip olduğunu belirtirken kadınların uyurken saçlarını yukarı doğru toplayarak, kırılmaların önüne geçebileceklerini söyledi

Gülgör, “Modumuzu, ruh halimizi belirleyen saçlarımız için doğru yıkama ve doğru tarak kullanımı ile sağlıklı tutabiliriz. Kafa derisi ve saçlar, kötü kullanılmaya oldukça dayanıklı olmasına rağmen fazla veya yanlış yapılmış permadan, boyadan, renk açıcılardan veya masajdan zarar görebiliyor. Saçın güzelleşme miktarı kişiden kişiye değişiyor” dedi.

Saç kırıklıklarından kurtulmanın ya da kırıkların daha geç belirmesinin çeşitli yollarını anlatan Gülgör, “Fırçalama, yanlış yıkama ve düzensiz saç kesimi gibi kötü bakımlar saçların kırılmasına sebep oluyor. Saçlarınızın uzun ömürlü olması için doğru bakım ürünleri seçin. Yıkarken nazik davranın, tahta fırça kullanın, uyurken bile saçlar kırıldığı için saçları yukarı doğru toplayın” diye konuştu.

Uzun saçlı kadınların yanlış fırçalama, yanlış yıkama, düzensiz saç kesimi gibi etkenlerden kaynaklanan saç kırılmalarının yoğun olduğu söyleyen Gülgör, “Bazı bakım teknikleriyle ve doğru ürünler kullanarak uzun, gür, ışıltılı ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.


saç toplama
Sağlıklı saçlar için uyurken saçlarınızı toplayın
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