Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor

Marka Yöneticisi Tıbbi Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, lezzetiyle ve dünya mutfağında vazgeçilmez besinler arasında olan sarımsağın faydalarına dair bilgi verdi

Uzman Yeliz Yaman, bütün dünyada sofralarda ve yemeklerde kullanılan sarımsağın; antimikrobiyal, antifungal, antioksidan, antiviral ve antitrombotik özelliklere sahip olduğu araştırmalar ile ilgili bilgi verdi. Sarımsağın yüzyıllardan beri bütün dünyada farklı kültürlerin mutfaklarında baharat ve yiyecek olarak kullanılmasının yanı sıra çeşitli hastalıkları tedavi etmek amacıyla da kullanıldığının altını çizen Yaman, sarımsağı; Mısırlılar, Babilliler ve Romalılar tedavi amaçlı kullandıklarını belirtti. Sarımsak ile ilgili bir çok araştırmanın da yapıldığını kaydeden Yeliz Yaman; antimikrobiyal, antifungal, antioksidan, antiviral ve antitrombotik özelliklere sahip olduğu araştırmalar bulunduğunu belirterek araştırmalardan çıkan sonuçları şöyle sıraladı; Koruyucu etkileri

Japon bilim adamlarının antibakteriyel etki gösterdiğini ortaya çıkardıklanı söyleyen Yaman, "Sarımsak, kansere neden olan maddelerin oluşumunu bloke etme, DNA onarımını geliştirme, hücre proliferasyonunu azaltmaya ve hücre ölümünü indükleme konusundaki olası özelliklerinden kaynaklanabileceği ileri sürülmektedir. Aynı zamanda sarımsağın bağışıklığı arttırıcı özellikleri olduğu, bunun da kanser hücre büyümesini azaltabileceği gözlenmiştir" dedi.

Vücudun soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklarla olan mücadelesine yardımcı olabileceği çalışmalar olduğunu bildiren Yeliz Yaman, bu iddialar üzerinde yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar ile devam ettiğini söyledi.

Hipertansiyona karşı etkileri

Yeliz Yaman, sarımsağın hipertansiyon hastalığına etkisini de şöyle açıkladı: "Çift körlü, plasebo kontrollü randomize yapılan çalışmalarda 12 hafta boyunca ılımlı hipertansiyonu olan ve hastaneye yatmamış 47 hastanın bir gurubuna 600mg sarımsak tozu preparatı diğer grubuna da plasebo verilmiştir. Kan basınçları ve plazma lipidleri 4, 8 ve 12 haftalarda ölçülmüş, 8 hafta sonunda kan basıncı 171/102 mm Hg'dan 155/91 mm Hg' ya düştüğü gözlenmiştir. Trigliserit düzeyleri de 8 ve 12.haftalık tedaviler sonunda belirgin olarak düştüğü gözlenmiştir".

Kolesterole karşı etki

Yaman, yapılan meta-analiz sonucu hiperkolesterolemisi olan hastalara günde yarım dişten bir dişe kadar sarımsak verildiğinde hastaların yüzde 9'unun total serum kolesterol düzeyinde belirgin bir düşüş gösterdiğini de kaydetti.

Kan damarları üzerindeki etkileri

Sarımsağın kan damarlarının duvarlarındaki yağ birikimlerini azaltarak damar sertliğinin önlenmesine yardımcı olabildiğini vurgulayan Yeliz Yaman, "Pıhtı oluşumunu azaltır. Sarımsak kalp damarlarında genişlemeye yol açarak anjinanın önlenmesine de yardım olduğunu dair araştırmalar bulunmaktadır" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA