Diş eti hastalığı Alzheimer’ı tetikliyor

Protez Uzmanı İlker Arslan, diş eti hastalığı olan kişilerin Alzheimer’a yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi

Arslan, “Bilindiği üzere diş etleri, ağız ve dişlerin alt yapısını oluşturuyor. Diş ile diş eti hastalıkları ülkemizde ve dünyada yaşanan en önemli sağlık sorunları arasında yer almasına rağmen, maalesef gereken önem yeterince gösterilemiyor. Halbuki ağız ve diş sağlığının bozulması, vücutta ki diğer organları da olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

Diş eti hastalıklarının diş, diş etleri ve çevresindeki dokuyu etkileyen bir lokal enfeksiyon iken, aynı zamanda genel sağlık üzerinde de çok olumsuz etkilerinin olabildiğini ifade eden Diş Hekimi Arslan, “Bunamanın en sık görülen türü olan Alzheimer hastalığı günümüzde en sık görülen psikiyatri hastalıklarından birisi. Alzheimer hastalığı üzerinde yapılan araştırmalar ise, bazı faktörlerin bu hastalığa yakalanma riskini arttırdığı sonucuna yöneliktir. Alzheimer hastalığı demansın en yaygın formudur ve ölüm oranı çok yüksektir. Bu rejeneratif hastalığın her yıl hızla artmaya devam ettiği görülmektedir. Bunun en sık görülen risk faktörleri yaşlılık, ve aile öyküsüdür. Alzheimer hastalığından muzdarip hastaların çoğunda diş eti hastalığı diş eti hastalığı da görülmüştür” diye konuştu.

Her 10 Alzheimer hastasından 4’ünün beyninde diş eti iltihabına neden olan Porphyromonas Gingivalis bakterisine rastlandığını kaydeden Dt. Arslan, “Kan dolaşımına karışan bakteri kolayca beyin dokusuna nüfuz ederek beyine yerleşiyor ve iltihaplanmaya, tahribata ve sinir hücrelerinin zarar görmesine neden oluyor. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi sağlıklı yaşama ek olarak dişlerin her gün doğru tekniklerle en az iki kere iki dakikalığına fırçalanması, her gün en az bir kez diş ipi kullanılması, yılda en az iki kez diş hekimi kontrolünden geçilmesi ve sigaranın bırakılması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.