MRI cihazı genç adamı yuttu

Hindistan'da yaşanan olayda bir akrabasını hastanede ziyaret eden 32 yaşındaki Rajesh Maru, MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) makinesi tarafından yutulunca hayatını kaybetti

Maru’nun ölümünden sonra, olayı o gün onunla birlikte olan amcası Jitendra Maru şu cümlelerle anlattı: ”Rajesh Maru, hastaneye MRI'ı çekilecek bir akrabasını görmeye gitmişti. Bu sırada, bir hastane personeli, Maru'dan bir oksijen tüpünü odaya götürmesini istedi. Maru, bunun tehlikeli olabileceğini söylese de personel, “Sorun yok, her gün yapıyoruz. Merak etme MRI cihazı kapalı!” cevabını verdi. Ancak Maru odaya girdiği cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru'nun elindeki tüpü MRI'ın içine çekti. Çok güçlü bir şekilde MRI'ya çarpan Maru, ağır yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpüde sıvı kaçırdı. Eli makineye sıkışmış olan Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı. Genç adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ”

Maharashtra eyaleti başkanı yaşanan korkunç kazadan dolayı Rajesh Maru’nun ailesine £5,600 verecek.