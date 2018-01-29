29/01/2018 12:53


Koprolali nedir Koprolali hastalığının tedavisi nasıl olur

Koprolali nedir

Herkes Koprolali hastalığının tam olarak ne anlama geldiğini merak ediyor. Koprolali hastalığı istemsiz şekilde küfretme rahatsızlığıdır

Koprolali, kültürel olarak tabu olan ya da genellikle sosyal kullanım için uygun olmayan bütün sözcükleri kapsar. Tourette sendromu bir disinhibisyon bozukluğu olduğundan kompulsif küfür tamamen kontrol edilemez olabilir. Kişinin kendi seslendirmesini kontrol edememesi sosyal ve profesyonel yaşamının sarsılmasına neden olabilir.

Bu belirti, Tourette sendromlu kişilerin %10’undan azını etkiler; ama herhangi başka bir belirtiden daha fazla dikkat çeker. Şizofreni gibi, bu sendrom da genellikle bir “klinomorfizm” (dramatik etki için tıbbi bir sorunun başkalaşması ya da abartılması) gibi kullanılır. Koprolali durumunda, “kompulsif küfür” genellikle klinomorfik olarak Tourette sendromu diye anılır.

Bazı hastalar, ses tellerinin yakınına botulinum toksini enjekte edilerek tedavi edilmiştir. Bu, hastanın seslendirmesini önlemez; ama oluşan kısmi felç, herhangi bir patlama durumunda sesin şiddetini kontrol etmeye yardımcı olur.

KOPROLALİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

-Koprolali, karmaşık bir ses tikiyle tanımlanır ve şüphesiz, Tourette sendromunun en dikkat çekici, sosyal açıdan sıkıntı verici ve çarpıcı belirtisidir.

-Koprolali, Lesch-Nyhan sendromu gibi diğer psikiyatrik bozuklukların da tipik bir belirtisidir.

-Bu bozukluğun risk faktörleri, iletişimin ve konuşmanın bozulmasıdır.

-Tourette sendromlu kişiler genellikle sinirlendikleri ya da hoşnut olmadıkları için değil, kontrol edilemeyen dürtüleri nedeniyle sıkıntı çekerler.

-Koprolali, şizofreni (hastanın gerçeklikle olan ilişkisini kaybettiği, sosyal aktivitelerden çekildiği ve tuhaf davranışlar sergilediği, düşünceyle ilgili ciddi bir psikiyatrik bozukluk) gibi bir duruma yol açabilir.


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