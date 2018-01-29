29/01/2018 12:51


Gribe yakalananların kalp krizi geçirme olasılığı daha yüksek

grip

Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre grip olan kişilerin virüse kapıldığı tarihten itibaren ilk bir hafta boyunca kalp krizi geçirme olasılıkları artıyor

The New England Journal of Medicine adlı tıbbi araştırma dergisinde yayımlanan bilimsel makalenin başyazarı Dr. Jeffrey Kwong, Reuters haber ajansına verdiği röportajda "Kalp krizi ile grip arasındaki bağın bu kadar kuvvetli olması oldukça şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, laboratuvar araştırmalarıyla gribe yakalandığı kanıtlanmış kişiler üzerinde yaptıkları araştırmalarda virüs kapan kişilerin, hastalığın ilk 7 gününde normaldekinden altı kat daha fazla kalp krizi riski taşıdığını keşfetti. Aynı kişilerin, gribe yakalanmadan bir yıl önce ve bir yıl sonraki tıbbi kayıtları da incelendiğinde bu riskin ne kadar ciddi olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Dr. Kwong, "Kalp hastalığından mustarip kişiler özellikle grip başta olmak üzere, solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanmamak için önlemler almalı" ifadelerini kullandı.

Dr. Kwong "Kalp krizi riskinin artışı bizi ne kadar şaşırttıysa, ani düşüşü de aynı oranda şaşırttı" dedi. Kwong, virüsün vücuda girmesinin sekizinci gününde kalp krizi riskinin normal seviyeye geldiğini aktardı.

İLTİHAP KALBİ HIZLANDIRIYOR

ABD'deki New York Presbiteryan Hastanesi'nin Kalp Sağlığı Bölümü Başkanı Dr. Erica Jones araştırmayı şöyle değerlendirdi: "Sonuçları beni çok şaşırtmadı çünkü şimdiye kadarki tecrübelerime göre; gribin yaygın olduğu zamanlarda kalp krizi oranlarının da arttığını görüyoruz. Grip, iltihaplanmayı artırır. Enfeksiyon kaptığınız takdirde kalbiniz daha hızlı atmaya başlar ve bu da damar tıkanıklığı riskini artırabilir."


Alparslan Çabuk
Alparslan Çabuk CHP Genel başkanı aday adayı olacak
hdp binası saldırı
HDP binasına saldırı olayında flaş gelişme
İsmail Metin Temel
İkinci Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda inceleme yaptı
necdet sivasli
Menbiç krizi derinleşir mi
Rajesh Maru
MRI cihazı genç adamı yuttu
İlgili Haberler
Rajesh Maru

MRI cihazı genç adamı yuttu

Koprolali nedir

Koprolali nedir Koprolali hastalığının tedavisi nasıl olur

yaglarimizi nasil eritebiliriz

Yağlarımızı Paramparça Etmeye Ne Dersiniz

Uluslararası Çikolata Festivali Sirkeci Garı’nda

Uluslararası Çikolata Festivali Sirkeci Garı’nda

Son Dakika Haberleri
Alparslan Çabuk

Alparslan Çabuk CHP Genel başkanı aday adayı olacak

hdp binası saldırı

HDP binasına saldırı olayında flaş gelişme

necdet sivasli

Menbiç krizi derinleşir mi

İsmail Metin Temel

İkinci Ordu Komutanı Burseya Dağı'nda inceleme yaptı

 Yazarlarımız
VATAN ÖZ

Hep kandırıldık biz hep

Tersine Demokrasi Tersine Dünya  Öldürülen masum insanlar, parçalanan aileler, çocuklar, bebekler… O kadar hayat boşuna mı yok oldu ?   Bu kadar basit mi?   Sen gücünü nereden alıyorsun ?   Kim oluyorsun ...

Devam