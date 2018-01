Gribe yakalananların kalp krizi geçirme olasılığı daha yüksek

Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre grip olan kişilerin virüse kapıldığı tarihten itibaren ilk bir hafta boyunca kalp krizi geçirme olasılıkları artıyor

The New England Journal of Medicine adlı tıbbi araştırma dergisinde yayımlanan bilimsel makalenin başyazarı Dr. Jeffrey Kwong, Reuters haber ajansına verdiği röportajda "Kalp krizi ile grip arasındaki bağın bu kadar kuvvetli olması oldukça şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, laboratuvar araştırmalarıyla gribe yakalandığı kanıtlanmış kişiler üzerinde yaptıkları araştırmalarda virüs kapan kişilerin, hastalığın ilk 7 gününde normaldekinden altı kat daha fazla kalp krizi riski taşıdığını keşfetti. Aynı kişilerin, gribe yakalanmadan bir yıl önce ve bir yıl sonraki tıbbi kayıtları da incelendiğinde bu riskin ne kadar ciddi olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Dr. Kwong, "Kalp hastalığından mustarip kişiler özellikle grip başta olmak üzere, solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanmamak için önlemler almalı" ifadelerini kullandı.

Dr. Kwong "Kalp krizi riskinin artışı bizi ne kadar şaşırttıysa, ani düşüşü de aynı oranda şaşırttı" dedi. Kwong, virüsün vücuda girmesinin sekizinci gününde kalp krizi riskinin normal seviyeye geldiğini aktardı.

İLTİHAP KALBİ HIZLANDIRIYOR

ABD'deki New York Presbiteryan Hastanesi'nin Kalp Sağlığı Bölümü Başkanı Dr. Erica Jones araştırmayı şöyle değerlendirdi: "Sonuçları beni çok şaşırtmadı çünkü şimdiye kadarki tecrübelerime göre; gribin yaygın olduğu zamanlarda kalp krizi oranlarının da arttığını görüyoruz. Grip, iltihaplanmayı artırır. Enfeksiyon kaptığınız takdirde kalbiniz daha hızlı atmaya başlar ve bu da damar tıkanıklığı riskini artırabilir."