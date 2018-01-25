Uluslararası Çikolata Festivali Sirkeci Garı’nda

Uluslararası Çikolata Festivali çikolata tutkunlarına bir birinden lezzetli çikolataların tadını çıkaracakları dolu dolu bir 3 gün vadediyor. Sirkeci Garı’nda gerçekleşecek olan festival, 4- 5- 6 Mayıs’ ta bu sene de İstanbullu çikolata severlerin buluşma noktası olacak!

AVRUPA GAZETE-Özgün lezzetler, bol sürprizli atölye çalışmaları, sohbetler, interaktif etkinlikler ve çeşitli konserlerle renklenecek festivalin konsepti “İstanbul Çikolata Kokusuna Bürünecek!”Çikolata, insanların tutkuyla sevdikleri gıdaların başında gelir.Çoğu şekerleme ve tatlıya nazaran, "lezzeti" aşkın ötesinde bir tutkudur. Sadece çikolata hakkında düşünmek bile, gerçek çikolata koliklerin keyifli vakit geçirmeleri için yeterlidir. “Uluslararası Çikolata Festivali” bu tutkuya adanmış, üç gün sürecek dolu dolu bir etkinliktir. Festivalde; çeşitli çikolata zanaatkarları ve şefler, çikolataya olan aşklarını katılımcılarla paylaşacak. Festival ziyaretçileri çikolatayla ilgili her detay için gösterilere ve workshoplara katılabilir, tarifler alabilir, çikolata ile yapılabilecek yeni tatları keşfedebilirler.

“Uluslararası Çikolata Festivali”, birbirinden farklı ve lezzetli

yüzlerce çikolata çeşidine ev sahipliği yapacak. Siz de “Uluslararası Çikolata Festivali” nde çikolatanın tutkulu ve aşk dolu dünyasını keşfedin.

AŞIRI DERECEDE ÇİKOLATA YÜKLÜ!

Markalar, lezzetli çikolata çeşitlerini size sunmak için festivalde yerlerini çoktan aldı. Sizler de, “Uluslararası Çikolata Festivali” nde, çikolata dolu üç günün tadını çıkarabilmek için, midenizde yeterli yeri açtığınızdan emin olun

ÖZEL ETKİNLİKLER

Festivalde, uzmanlığı; çikolata, gıda ve beslenme olan şefler, ünlü isimler ve eğitmenler tarafından sunulacak olan inanılmaz demolar ve tariflerin yanı sıra, çocuklar için oyun alanı ve katılımlarıyla ufuklarının açılacağı hem eğitici hem eğlenceli etkinlikler de bulunmakta. Bu “İnteraktif Festival Deneyimi” sonrasında, sizler de, kendi çikolata maceralarınız için onlarca yeni fikir üretebileceksiniz.

PROFESYONEL İŞBİRLİĞİ

4 Mayıs 2018 tarihinde ikincisi gerçekleşecek olan “Uluslararası Çikolata Festivalinin organizasyonunu bu yıl, fikir sahibi “MEDYADOKTORU”, profesyonel ve tecrübeli ekibiyle dikkat çeken “ADWORK İSTANBUL REKLAM AJANSI” ile birlikte yönetecek.