Bir ilke imza attılar ameliyatsız mide küçültme operasyonu yapıldı

Hollanda'daki bir obezite hastasına ilk kez ameliyatsız mide küçültme operasyonu yapıldı

Elisabeth - TweeSteden Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon, ağır bağırsak rahatsızlığı sorunu bulunan bir hastaya uygulandı.Aşırı kilolu olduğu için ameliyat edilemeyen hastanın hastanın midesine, ağızdan esnek bir hortum yoluyla bir gastrik kılıf yerleştirildi.Hastanın karnının kesilmesine gerek duyulmadan gerçekleştirilen operasyonda, "tüp mide" olarak da bilinen kılıf ağız yoluyla mideye dikildi.

Bu yöntemle 20 - 30 kilo vermesi sağlanacak olan hasta, kilo kaybının ardından bağırsak ameliyatında alınacak.Ameliyatsız mide küçültme operasyonunu gerçekleştiren gastroenterolog Robert Laheij, endoskopik dikiş tekniğinin obezite tedavisinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Uygulamayı, "hasta dostu" olarak tanımlayan Laheij, bu teknik sayesinde hastanın karnında kesik ve dikiş izi kalmadığını vurguladı. İçeriden müdahale sayesinde mide ve karın bölgesinde her şeyin eskisi gibi kaldığına işaret etti.Bir süre önce Belçika'da uygulanan ameliyatsız mide küçültme operasyonun oldukça iyi sonuç verdiği ve obezite tedavisinde yaygın biçimde kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. Ancak Hollanda'da yeni bir uygulama olduğu için, ameliyatsız mide küçültme operasyonu henüz sağlık sigortası kapsamında değil.

Kaynak: BBC Türkçe