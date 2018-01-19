Varis neden oluşur ve nasıl tedavi edilir

Genellikle kadınlarda görülen varis oluşumu toplardamarlardaki kapakların iyi çalışmamasından ortaya çıkar. Peki çoğu kadının sıkıntısı olan varis nasıl tedavi edilir? Ayrıntılar haberimizde

Kramplar, bacakta oluşan şişlikler, damarların belirginleşmesi gibi durumlarda ortaya çıkan varis bazen ciddi boyutlara ulaşırken bazen basit yollarla tedavi edilebiliyor. Şişen damarlar vücudu ve bacağı ağrıtır ve kötü görüntüsüyle de can sıkıcı bir hal alabilir.

Varis toplardamarların genişlemesi ve kılcal damar problemiyle oluşur.

Toplardamar kapakçığının problemli olmasıyla ortaya çıkan damar genişlemesi bacak yaralarına ve pıhtılaşmaya neden olur. Toplardamar kapakçığının bozuk olmasında kirli kan geri kaçar ve problemler başlar. Kanın yer çekiminin tersine hareketi oldukça zordur. Hareketsiz kişiler ve ayakta çalışan insanlar da toplardamar kapakçığının bozulması daha sık görülür. Bunun sebebi basıncın çok fazla olması ve kanın damarlarda sıkışarak şişmesidir.

Varisin diğer nedeni, kılcal damarlar da ise kanamanın nedeni tespit edilmemiştir ancak bu ciddi bir sonuç değildir.

Varis tipleri nelerdir?

Varisin birçok sınıflandırması olsa da genellikle 3 tip olarak gruplandırılır.

Büyük varisler: 4-15 mm arasında değişen deri üzerinde direk çıkıntı yapan varislerdir.

Orta boy varisler: 2-4 mm arasında değişen deri üzerinde hafif çıkıntı yapan yeşil renkli varislerdir.

Kılcal varisler: 1-2 mm’den küçük kırmızı ve mor renkli deride çıkıntı yapmayan varislerdir.

Varisin etkisini azaltmak için ne yapılır?

Sıcak varislerin en büyük düşmanıdır, sıcak suyla banyo, sauna, hamam gibi etkinliklerden kaçının. Sıcağın aksine soğuk varisli damarları rahatlatır, şişlikleri, ağrıları hafifletir. Soğuk suyla masaj yapın.

Ayakta sabit bir şekilde ya da oturarak ayaklarınız sarkık durumda uzun süre tutmayın. Masa başında çalışanlar için 30 dakikada bir kalkıp hareket etmeleri gerekir.

Hareketsizlik bacaklarda basınç oluşturur ve bu da varislerin en büyük nedenidir. Kanın toplandığı bacaklardaki basıncı azaltmak için günde en az 45 dakikalık yürüyüşler kan dolaşımı sağlayacak ve varis oluşumunu önleyecektir.

Varisin başlıca nedenlerinden biri de aşırı kilolu olmaktır. Vücudun taşıyabileceğinden fazla kiloda olmak damarlara yoğun bir basınç yapar. Fazla kilolardan kurtulmak varis oluşumunuzu engelleyecektir.

Damar tıkanıklığının en büyük sebeplerinden biri sigaradır. Sigara damarda kan dolaşımına engelleyerek basınca ve tıkanıklığa neden olur.

Topuklu ve sert tabanlı ayakkabı kan dolaşımına engel olarak basıncı artıracaktır. Bu da varis oluşuma neden olur.

Dar pantolonlar, taytlar giymekten kaçının.

Varis problemi olanların en büyük kurtarıcısı olan varis çorabı varis için etkin bir yöntemdir. Ailesinde varis problemi yaşayanlar ve kendi de risk grubuna girenler varis çorabıyla varise engel olabilir.

Son zamanlarda varis tedavisi için en çok uygulanan yöntem lazerdir. Lazer tedavisi ile damar genişlemelerinin verdiği rahatsız edici görüntüyü büyük ölçüde giderir.