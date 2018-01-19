Tiroid hastalığının önemli 5 belirtisi nelerdir

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, tiroid hastalığına dair bazı açıklamalarda bulundu

Alarslan, halsizlik, yorgunluk, kilo alma ve verme gibi pek çok belirtileri olan tiroid hastalığıyla ilgili semptomları paylaştı. Nefes borusunun hemen önünde yer alan tiroid bezinin büyüme, gelişme, metabolizma ve vücut ısısının düzenlenmesi gibi çok önemli görevi yerine getiren hormonları salgıladığını ifade eden Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, "Bu hayati organımızın işlev bozuklukları ise toplumda sıkça rastlanan bir durum. Uzmanlar tiroid bezinin normalden fazla hormon üretmesine hipertiroidi, yeterli miktarda hormon üretememesine ise hipotiroidi adı veriyor" dedi.

BELİRTİLERİ

Tiroid bezinin doğru çalışıp çalışmadığını anlama noktasında bazı ipuçları da veren Medical Park İzmir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı Dr. Pınar Alarslan şunları söyledi:

"Halsizlik hipotiroidi hastalığının en belirgin bulgularındandır. Metabolizma yavaşladığından enerjisiz hissedebilir ve çok uyumanıza rağmen dinlenememiş olarak uyanabilirsiniz. Hipertiroidi hastalarında ise metabolizmanın istemsiz çok çalışmasına bağlı yorgunluk izlenir. Aşırı çalışan tiroid bezi nedeniyle halsizlikle beraber çabuk yorulma ve uykusuzluk gözlenebilir. Beslenmenizde değişiklik olmadan sürekli kilo alıyor veya kilo vermekte eskisine göre zorlanıyorsanız hipotiroidi olabilirsiniz. Yine aynı şekilde beslenme değişikliği olmadan istemsiz kilo veriyorsanız bu metabolizma hızlanmasına bağlı hipertiroididen kaynaklanabilir. Hipotiroidi hastalığında saçınız kuru, cansız olabilir ve kolay dökülebilir. Bu durum az salgılanan tiroid hormonunun saç büyümesini azaltmasından kaynaklanır. Aynı zamanda saç kayıpları, kirpik ve kaş kayıpları da gözlenebilmektedir. Ayrıca metabolizmanızın yavaşlamasından dolayı deride kuruma, kabalaşma, ödem ve tırnaklarda kolay kırılma izlenebilir. Hipertiroidi hastalarında ise deriniz ince, nemli ve hassastır. Aşırı terleme ve sıcağa tahammülsüzlük çok sık izlenir. Saçlarda kırılganlık, dökülme ve incelme çok sık gözlenir. Düşük tiroid hormonu seviyeleri erkeklerde cinsel problemler, libidoda azalmaya neden olabilmektedir. Kadınlarda ise adet düzensizlikleri, gebe kalamama, düşük ve hatta infertiliteye kadar giden sonuçlara neden olabilmektedir. Hipertiroidide adetlerde azalma ve süresinde kısalma izlenebilir. Ayrıca hem hipotiroidzm hem de hipertiroidizm yumurtlamayı etkiler. Tiroid hormon azalması ciddi ve uzun süren kabızlığa neden olur. Bu, bağırsak hareketliliğinin hormon yetersizliği sonucu azalmasına bağlıdır. Hipertiroidi hastalarında ise ishal, irritabl kolon gibi ciddi bağırsak sendromları izlenebilir. Bu bulgular sizde mevcutsa tiroid hastalığından şüphelenip doktorunuza başvurmanız önemlidir."