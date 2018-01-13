13/01/2018 10:53


Bakan müjdeyi verdi 55 bin sağlık çalışanı istihdam edilecek

Ahmet Demircan

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 2018 yılında 55 bin sağlık çalışanının istihdam edileceğini açıkladı

Bakan Ahmet Demircan'ın açıklamasından önemli başlıklar: 'Bu sene yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız ki bu sene biraz daha hizmette elimizi rahatlatacak, standardın biraz daha yükselmesini temin edecek. 27 bin kadro hemşire, ebe ve sağlık memurlarına, 9 bin hekimlere, 19 bin de sağlık çalışanlarına ayrılacak.

Sağlık çalışanlarımızın şartlarını iyileştirmek için yasal çalışma yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde başbakanımıza bir sunum yapacağız. Yıpranma payı, emekli maaşlarındaki düşüklük ve performanstaki ölçütler, bunlarla ilgili çalışmalarımız bittikten sonra paylaşacağız.'


Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ net konuştu 'AYM'nin karar verme yetkisi yoktur'
Arda Turan
Flaş gelişme Arda Turan resmen Medipol Başakşehir'de
Cyle Larin
Siyah beyazlılar Cyle Larin'i KAP'a bildirdi
son dakika
Son dakika yangından etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı
İran
Tahran'dan ABD'ye sert karşılık
İlgili Haberler
Rahim Ağzı Kanseri

Erken teşhis rahim ağzı kanserini engelliyor

Zika virüsü

Zika virüsü nasıl bulaşır ve zika virüsünün tedavisi nasıl olur

gebelik

Gebelik öncesi test anne ve bebek sağlığı için önemli

yakup seyer

Yağsız Bir Vücuda Sahip Olmanın Yolları

Son Dakika Haberleri
Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ net konuştu 'AYM'nin karar verme yetkisi yoktur'

Arda Turan

Flaş gelişme Arda Turan resmen Medipol Başakşehir'de

Cyle Larin

Siyah beyazlılar Cyle Larin'i KAP'a bildirdi

son dakika

Son dakika yangından etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Esas düşman yanı başımızda

Geçenlerde terörle mücadele konusunda yazdığımız bir yazıda, güvenlik güçlerimizin ve bizi yönetenlerin kararlılığı sayesinde PKK ‘nın belinin kırıldığına değinmiş ve “Terörle mücadelede başarı elde edildi” ...

Devam