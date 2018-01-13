Bakan müjdeyi verdi 55 bin sağlık çalışanı istihdam edilecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 2018 yılında 55 bin sağlık çalışanının istihdam edileceğini açıkladı

Bakan Ahmet Demircan'ın açıklamasından önemli başlıklar: 'Bu sene yaklaşık 55 bin doktor, ebe hemşire, sağlık personeli ve çalışan alacağız ki bu sene biraz daha hizmette elimizi rahatlatacak, standardın biraz daha yükselmesini temin edecek. 27 bin kadro hemşire, ebe ve sağlık memurlarına, 9 bin hekimlere, 19 bin de sağlık çalışanlarına ayrılacak.

Sağlık çalışanlarımızın şartlarını iyileştirmek için yasal çalışma yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde başbakanımıza bir sunum yapacağız. Yıpranma payı, emekli maaşlarındaki düşüklük ve performanstaki ölçütler, bunlarla ilgili çalışmalarımız bittikten sonra paylaşacağız.'