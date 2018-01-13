Gebelik öncesi test anne ve bebek sağlığı için önemli

Jinekolog Zeynep Kuşku, hamileliği düşünen kadınların 3 ay önce muayene yaptırması gerektiğini böylece anne ve bebek sağlığı için önceden önlem alınacağını bildirdi

Bu testlerden biri olan anne ve baba adayının kan gruplarının tayininin yaşamsal önemi olduğunu belirten Opr. Dr. Kuşku, "Çünkü olası bir Rh uyuşmazlığı durumunda bebekte sarılık, anemi, beyin hasarı ve kalp yetmezliği görülebilir ve hatta tedavi edilmediği takdirde bebeğin ölümüne yol açabilir" dedi.

İzmir Kent Hastanesi Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zeynep Kuşku, çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri, gebelik öncesi yapılması gereken testler konusunda uyardı. Gebelik ya da bir çocuğa sahip olmak gibi önemli bir olaya fiziksel ve psikolojik olarak hazırlanmak gerektiğini kaydeden Opr. Dr. Kuşku, "Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek, sağlıklı ve rahat bir doğum yapabilmek ve sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmek için hamile kalmaya karar verildiğinden en az 3 ay öncesinde kadın doğum uzmanına başvurmak önemlidir. Muayenenin ilk aşaması ise görüşmedir. Bu görüşmede yaş, meslek, daha önce geçirilen hastalıklar ve operasyonlar, kullanılan ilaçlar, sigara alışkanlığı, eşlerin ailesinde kalıtsal bir hastalığın varlığı (genetik geçiş gösteren herhangi bir anomali ya da hastalığın olup olmadığı araştırılır ve böyle bir durum varlığında genetik biriminden danışmanlık hizmeti alınması önerilir), önceki gebelikler ilgili bilgiler (doğum, düşük, kürtaj, gebelik sırasında ortaya çıkmış problemler, bebeklerin doğum kiloları, doğum haftaları ve doğum şekli) gibi sorgulamalar doktora gebelikte risk oluşturacak durumlar hakkında ipuçları verecektir. Görüşme sonrası genel fizik muayene ve jinekolojik muayene yapılır, son 1 yıl içinde yapılmadı ise pap-smear testi yapılır, ultrason ile rahim ve yumurtalıkların durumuna bakılır. Tansiyon, açlık kan şekeri, karaciğer ve böbrek fonksiyon, tiroid, HIV, hepatit gibi testler hem anne adayı hem de bebeğin sağlığı, ileriki yaşamı ile ilgili yapılması gereken önemli testlerdir" dedi.

Yaşamsal önemi olan bir başka testin ise anne ve baba adaylarının kan grupları olduğunu belirten Op. Dr. Kuşku, "Çünkü Rh uyuşmazlığı bebekte sarılık, anemi, beyin hasarı ve kalp yetmezliğine, tedavi edilmediği takdirde ölümüne yol açabilir. O nedenle anne adaylarından isteğimiz hamilelikte ne giyeceğini, doğumda odasını nasıl süsleyeceğini, bebeğine ne giysiler alacağını ikinci plana atmaları, kendi ve bebeklerinin sağlığı için gerekli önlemleri zamanında almalarıdır" diye konuştu.