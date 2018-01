Yağsız Bir Vücuda Sahip Olmanın Yolları

AVRUPA\LONDON - Herkese yeni bir haftadan merhabalar. Yeni yılın ilk haftalarında eminim ki hepsimizin yeni yıl yeniliklerinden biri de sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmaktır. Bu haftaki yazımda sizlerle vücutdaki yağ yakımını hızlandırmayı nasıl sağlayacagımızı inceleyeceğiz. Ilk olarak sağlığınız için göbeğinizi eritmeniz ve yağsız bir vücuda kavuşmanız şart.Yağlı bir vücuda sahip olmak, aralarında yüksek tansiyon, insülin direnci ve lipid bozuklukları gibi birçok sağlık sorununa yol açabiliyor.

Hem kilo vermek hem de yağsız ve kaslı bir vücuda kavuşmak icin sizlerle adım adım takip edebileceginiz, dikkat etmemiz gereken unsurları arastirdım ve bunları sizlerle paylasmak istedim.

Yemeklere sirke takviyesi

Sirkeyi sıkça kullanmadığınıza eminim. Fakat Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yer alan bir araştırmaya göre, sirke sayesinde vücuttaki yağ depolanmasını önleyebilir ve kilo almayı %10’a kadar engelleyebilirsiniz. Sirkenin içerisinde bulunan asetik asit ise yağların parçalanmasında görev alan proteinleri arttırarak bel çevrenizin incelmesine yardımcı oluyor.

Sossuz salata mi?

Salata yemeniz kilo vermenize yardımcı olabilir; fakat kullandığınız sos, tüm emeklerinizi sabote edebilir. Illinois Üniversitesi araştırmasına göre zeytinyağı, bal ve az tuzlu soya sosu, salata sosu için en iyi kombinasyon. Antioksidan açısından zengin olan bal, hazır olarak alabileceğiniz salata soslarında bulunan rafine tatlandırıcılara sağlıklı bir alternatiftir. Dahası, omega-3 zengini yağların oksidasyonunu durdurarak, kilo vermeniz için %100 fayda sağlamalarını garantiler. Bir cay kasigi bal, bir cay kasigi soya ve 2 cay kasigi zeytinyağı kullanmanizi tavsiye ederim

Masaj yaptırın

Iranian Journal of Health and Physical Activity’de yer alan bir araştırmaya göre, göbek bölgenize her gün uygulatacağınız 15-20 dakikalık bir masaj, ciddi miktarlarda yağ yakmanıza yardımcı oluyor. Masaj yolu ile lokal metabolizma adı verilen işlemde artış meydana geliyor ve yağlar, biyolojik olarak yakılabilir hale geliyor.

Doğru protein seçimi

Kalori yakımınızı desteklemek için doğru protein seçimi önemli. Antrenmanın ardından whey protein tercih edin.

Az yağlı atıştırmalıklara hayır

Journal of Marketing Research’te yer alan bir araştırmaya göre, az yağlı atıştırmalıklar tercih edilirse, alınan kalori miktarı %28 daha fazla oluyor. İnsanlar genellikle az yağlı atıştırmalıkların daha sağlıklı olduğuna inanıyorlar. Ancak, az yağlı atıştırmalıkların her daim daha az kalori içeriyor oldukları gibi bir kaide yok. Özetleyecek olursak, kilo vermek için az yağlı değil, tam yağlı atıştırmalıkları tercih edin.

Günlük takviye alın

Washington Üniversitesi verilerine göre, en az 150 mg DHA ve 200 mg EPA içeren balık takviyelerinden her gün almanız, vücudunuzun kas inşa etme kapasitesini 2’ye çıkaracaktır. Bu omega-3 yağları, vücudunuza, proteinleri kasa çevirmeye yönlendirecek sinyaller yollar.

Kahvaltıda düşük glisemik indeksli beslenin

Journal of Nutrition’da yer alan bir araştırmaya göre, eğer kahvaltınızı düşük glisemik indeksli besinlerden oluşturursanız, antrenman sırasında %5 daha fazla yağ yakarsınız. Aklınızda bulunsun.

Bu arastırmalar sonucunda sizlere en yararlı bilgileri yukarıda ozetledim. Eger biraz olsun bunlara uyarsanız, vucudunuzdaki degisimin farkına varacaksınız. Tabikide sabah ac karnina yapacaginiz kardio veya gun iceresindeki egzersizleriniz , antreman duzeniniz yag yakımının hızlanmasına yardımcı olacaktır. Yeni bir haftada tekrardan gorusmek uzere. Herkese saglık ve mutluluk dolu bir hafta dilerim.