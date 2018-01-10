10/01/2018 10:43


Bir kere sigara deneyenlerin yüzde 69'u kullanıcı oluyor

tütün kullanımı

Tütün bağımlılığı üzerine yapılan araştırmaya göre bir kez sigara deneyen kişilerin yüzde 69'u sigara kullanıcısına dönüşüyor

Uzmanlara göre bu araştırma, "tütünün tek bir sigarada dahi bağımlılık kapasitesini" gösteriyor.Araştırma, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Queen Mary Üniversitesi'ne bağlı bilim insanları tarafından, ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zellanda'daki 215 binden fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.

Nikotin ve Tütün Araştırması dergisinde yayımlanan araştırmaya katılan kişilerin yüzde 60'ı en az bir kez sigara içtiğini ifade etti.Sigara denediğini söyleyen bu kişilerden elde edilen veriler, yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü gösterdi.

Araştırmanın yöneticiliğini yürüten Profesör Peter Hajek, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Sigaranın tek bir deneyimde bile ne denli bağımlılık yapabildiği ilk kez belgelendi" dedi.Hajek, elektronik sigaralarda ise aynı bağımlılık etkisine rastlanmadığını açıklıyor:

"Elektronik sigaraların da en az standart sigaralar kadar bağımlılık potansiyeli olduğu endişesinin doğru değil.

"Sigara içmeyen ve elektronik sigara deneyen kişilerin çok azının günlük elektronik sigara kullanıcısına dönüştüğünü gördük. Demekki nikotinin varlığı bağımlılığı açıklamakta yeterli değil.

Uzmanlara göre gençleri sigara deneyiminden uzak tutmak, kullanıcı rakamlarını azaltmakta anahtar konumda.

Türkiye Kuzey Kore'den sonra ikinci

Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası'na göre Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu, Kuzey Kore'nin ardından dünyada en yüksek ikinci oran. Kadınlardaki oran ise yüzde 12. Bu, orta gelirli ülkelerin ortalamasına denk.

 

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