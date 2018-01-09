09/01/2018 09:38


Diş çürüğü çocuklarda gelişmeyi olumsuz etkiliyor

çocuklarda diş hastalığı

Pedodonti Uzmanı Dr. Tülay Çakmak Akgündüz, diş çürüğünün çocuklarda büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkilediğini açıkladı

Dentomed Trabzon İmplant ve Estetik Diş Kliniği Doktorlarından Pedodonti Uzmanı Dr.Dt. Tülay Çakmak Akgündüz, “Çocukluk çürüğü maalesef günümüzde bebeklerin ve çocukların ağız ve genel sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli bir sağlık sorundur. Son yıllarda diş çürüğü, çocuk popülasyonunda kronik rahatsızlıklardan ve ateşli hastalıklardan daha yaygın olarak karşımıza çıkmakta ve çocuğun yaşam kalitesini ve sağlığını ciddi olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Çürük lezyonlar, büyüme ve gelişmenin bozulmasına, ağrıya ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilmektedir” dedi.


çocuklarda diş hastalığı
Diş çürüğü çocuklarda gelişmeyi olumsuz etkiliyor
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