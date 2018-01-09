09/01/2018 09:35


Crohn hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir

Crohn hastalığı

Meltem Özgüç Eyolcu'nun hayatını kaybetmesinin ardından Crohn hastalığı herkes tarafından merak ediliyor. Crohn hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Hastalığın detayları haberimizde

Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın -ağızdan makata kadar- herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır. Genellikle rektumu, kolonu ve ince barsağın (bağırsağın) alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir. Sindirim sistemi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın barsak (bağırsak), diğer üçte birinde sadece ince barsak (bağırsak) etkilenir. Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir.

Inflamasyon (iltihap), bağırsağın (bağırsağın) tüm katmanlarına kadar yayılabilir. Bunun yanında, bazı bölümleri ‘atlayabilir’, böylece hastalıklı bölümler arasında barsağın (bağırsağın) normal bölümleri yer alabilir. Crohn hastalığının, özellikle yemek zamanlarında daha fazla karın ağrısı ve ishal gibi Ülseratif kolitten daha ısrarcı belirtileri vardır. Ülseratif kolit hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Crohn hastalığına, 1932 yılında hastalığı yazan ve onu bölgesel ileum iltihabı (Latince adı ileum olan ince barsakta (bağırsakta) bölgesel inflamasyon) olarak adlandıran Amerikalı doktor Burrill Bernard Crohn’un adı verilmiştir. Daha sonra hastalığın adı, doktorun hastalığı anlamadaki çalışmalarına atfen Crohn hastalığı olarak değiştirilmiştir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Belirtiler, hastalığın ince barsakta (bağırsakta) veya kolonda olmasına göre değişiklik gösterir. İlk belirtilerin ortaya çıkmasından tanı konulmasına kadar geçen süre, ülseratif kolittekinden genellikle daha uzundur. Bunun nedeni, belirtilerin başlangıçta karakteristik özellikler göstermemesi ve doğru tanının konulmasını güçleştirmesidir.

Karın ağrısı olma eğilimi çok daha yüksek, dışkıda kan olması eğilimi biraz daha düşüktür. Belirtiler, hastalığın ince barsakta (bağırsakta) veya kolonda olmasına göre değişiklik gösterir. İlk belirtilerin ortaya çıkmasından tanı konulmasına kadar geçen süre, ülseratif kolittekinden genellikle daha uzundur. Bunun nedeni, belirtilerin başlangıçta karakteristik özellikler göstermemesi ve doğru tanının konulmasını güçleştirmesidir.

Karın ağrısı olma eğilimi çok daha yüksek, dışkıda kan olması eğilimi biraz daha düşüktür.

Belirtiler şunları içerir:

Dışkıda kan

İshal

Acil dışkılama ihtiyacı

Kanlı dışkılama

Ateş

Ağrı, özellikle karnın sağ alt tarafında, muhtemelen pelviste ağrıyla birlikte

DİĞER BELİRTİLER

İştah kaybı

Kilo kaybı

Halsizlik

Anüste yaralar, çıbanlar veya fistüller, muhtemelen cerahatle birlikte (anüsteki değişiklikler bir süre için hastalığın ilk ve tek belirtisi olabilir)

Ağızda yaralar


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