Canan Karatay'ı canlı yayında şok eden soru

Prof. Dr. Canan Karatay, Habertürk TV’de yayınlanan “Açık ve Net” programında sunucu Kübra Par’ın sorusu karşısında adeta şok oldu

Kübra Par, kolesterol konusunda Karatay’a “Sizi eleştiren doktorların hepsi yanlış, bir tek siz mi doğrusunuz?” sorusunu sordu.

Karatay ise bu soruya şu ifadelerle yanıt verdi;

“Ben öyle bir şey söylemiyorum. Yalnız kolesterol yüksekliğinin faydalı olduğunu söylüyorum. Bilimsel olarak da bu gösterilmiş. Kardiyolog Dr. Murat Kınıkoğlu’na da sesleniyorum, esas kalp krizinin sebebi şeker ve trans yağlardır. Bitmedi, lafım bitmedi. Yüksek kolesterollü kadınlar ve erkekler uzun yaşıyor. Kolesterol bütün hücrelerin yapısında vardır. Kalp krizi geçiren kişilerin yarısının kolesterolü düşüktür. Damar tıkanıklığı olmayan hastalarımızın da yarısının kolesterolü yüksektir.”