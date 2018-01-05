Diyetimizde Yaptığımız Yanlışlar

Merhaba Sevgili Okurlarım. Herkesin Yeni Yılını kutlarım ve yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve basarı getirmesini dilerim. Yeni Yıla baslarken şüphesiz hepsimizin yeni umutları,yeni planlarımız vardır. Peki bu planlara neden daha sağlıklı bir yaşam eklemeyelim? Bu haftaki yazımda sizlere Diyet yaparken yapılan yanlışlar üzerine değineceğim. Vücudundaki fazla yağlardan ve kilolarından şikayetçi bir çok insan,çeşitli diyet programları ile zayıflamaya çalışıyor. Ancak diyet programını uygularken yapılan ufak yanlışlar kilo kaybının önüne geçerek sizlerin kilo vermesini engelliyor. Bana gore Fit bir vücuda kavuşmanın yoluyüzde 70'i beslenmeden yüzde 30'u ise antrenmandan geçer. Düsünsenize spor salonunda , 1 saat agır spor yapıp, eve gidince sağlıksız beslenmek veya butun gun boyunca sağlıksiz beslenip, aksam üzeri spor salonunda saatlerce spor yapmak. Bu sizlere hicbirsey kazandırmayacakdır, aksine ters bir etki yaratacaktır ve motivasyon kaybınada uğratacaktır.Gelin simdi Diyetimizde yaptıgınız hataları birlikte düzeltmeye calisalım. Bu hataları öğrenip doğru yöntemleri uyguladığınız zaman kilo vermeniz kaçınılmaz olacaktır..

Öğün Atlamak - Uzun Süre Aç Kalmak- Cok Az Beslenmek

Kilo vermek için öğün atlamak ve uzun süre aç kalmak tamamen yanlıştır. Bu şekilde vücutta açlık hissi uyandırırsınız ve yemek yeme ihtiyacı kaçınılmaz olur. Örnek olarak kahvaltı öğününü atladığınızı varsayalım. Bu durumda vücut günlük aktiviteleri için ihtiyacı olan kalori karşılanmadığı için yorgun düşecek ve öğle yemeğinde normalde yediğinizden daha fazla yemiş olacaksınız. Fazla yediğiniz öğle yemeğinden elde ettiğiniz kaloriyi de harcayamayacaksınız ve vücudunuzda yağ olarak depolanacak.

Sadece Sebze ve Meyve Tüketmek

Diyette sebze ve meyve tüketimi doğru bir tercihtir. Ancak vücudun herşeye ihtiyacı olduğu gibi proteine, karbonhidrata ve yağlara da ihtiyacı vardır. Sadece belirli bir besin grubunu tüketmek tek tip beslenmeye yol açar ve bu da sizi sağlığınızdan edebilir. NHS Eatwell Plate’e gore tabaginizda Meyve ve Sebze, Karbonhidrat, Protein, Yag ve Seker, Sut ve sut urunleri bulunmalidir. Ayrica Meyveler antioksidan ve vitamin kaynağıdır.Seker oranlari yuksektir. Fazla tüketildiği takdirde kilo artışına neden olabilir. Ancak porsiyonları kontrollü bir şekilde tüketildiğiniz ve gece yatmadan birkaç saat önce tüketmemeye özen gösteridiğiniz sürece diyette meyve tüketmenin hiçbir sakıncası yoktur.

Yağ Kullanmamak

Yağlanmamak için yağlardan uzak durmak yanlıştır. Vücudunun herşeye olduğu gibi yağlara da ihtiyacı vardır. Sağlıklı omega 3 yağları ve doymamış yağlar tüketmek diyet için en ideal seçenek olacaktır.

Zayıflama ve Yag Yakici İlaçları Kullanmak

Bu tarz ilaçlar sizi sağlığınızdan edebilir. Ayrıca hızlı verilen kilolar sağlığa zararlıdır ve geri kazanımları çok kolay olur. Zayıflama ilaçları ile geçici bir zayıflık yaşarsınız ve sağlığınızı boş yere tehlikeye atmış olursunuz.

Yeterince Su Tüketmemek

Suyun kalorisi yoktur. Ortalama bir bireyin günlük su ihtiyacı 2 litre civarındadır.

Düzeltmemiz gereken bu yanlışların yanında, sizlerle paylaşmak istedigim ikinci bir nokta ise Antreman düzeni ile diyetinizin uyumu olmalıdır. Cogumuzun yaptıgı bir diger hata ise burada başlar. Ornegin diyetinizde yüksek karbonhidrat gerektiren spor yaptıginız zaman, sectiginiz yanlıs diyet programı sizlere enerji ve güc vermeyecektir ve başarılı sonuclar almanızı etkileyecektir. Ayrıca bu yanlış diyet , sakatlanmaniza da yol acabilir. Bu yüzden yapacagınız spor ve diyet programının uyumuna cok dikkat etmelisiniz. Bu konuda profosyonel bir destek almanızı tercih ederim. Herkese musmutlu bir hafta diliyorum.

Yakup Seyer

Personal Trainer ve Fitness Instructor