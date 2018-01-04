Cep telefonu ile uyumak kısır yapıyor

Uzmanlar cep telefonunu yatağın yakınına koymanın ve uzun süre cep telefonunda vakit harcamanın sağlığa olan zararlarını araştırıyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, araştırmanın detayları hakkında bilgiler verdi.

KISIRLIK VE KANSER SEBEBİ

Görgen, Kaliforniya Üniversitesi Halk Sağlığı departmanında yapılan çalışmada, cep telefonlarıyla gereğinden fazla yakın olmanın kanser, hafıza bozuklukları ve üreme sorunları gibi çok ciddi problemlere neden olduğunun ortaya koyulduğunu aktardı.

CEP TELEFONUNU NE KADAR UZAĞA KOYMALI?

“Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, cep telefonlarını vücudumuzdan olabildiğince uzakta tutmak. Cep telefonları bilgiyi iletmek için radyofrekans dalgalarını kullanır ve cep telefonlarının kullandığı radyo dalgaları, belli açılardan radyasyon niteliği taşır ve sürekli bu dalgalara maruz kalmak çeşitli riskleri beraberinde getirir.

Cep telefonu, yetişkinler için kol boyu mesafesinden daha yakında durmamalı. Gerçekten de büyük cep telefonu üreticileri bile bu konuda uyarıcı notlara yer vermişlerdir. Bütün bu uyarılar dikkate alındığında hoparlör kullanımı ya da kulağa yaklaştırmaksızın konuşmayı sağlayan aksesuarlar (kulaklık gibi) tercih edilmelidir.

Fakat RF dalgaları çocukların beynine erişkinlerden çok daha kolay ulaşabilir ve gelişmekte olan beyin hücrelerini çok daha fazla etkileyebilir.

Daha önceki çalışmalarda cep telefonlarının daha çok beyin ya da kulakta tümör oluşturduğuna dair uyarılar yapılırken son çalışmalar zararlı etkilerin daha çok gençlerde uyku ve dikkat bozukluklarıyla ilişkili olduğunun altını çizmektedir.

Çalışmanın endişe verici diğer sonuçları ise erkeklerde düşük sperm sayısı ve kötü sperm kalitesiyle ilişkilidir.”