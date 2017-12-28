Sporda Sosyal Medya Ile Gelen Tehlike

2017 yılının son haftasından , tüm okurlarıma kucak dolu sevgilerimle. Bu haftaki yazımda sizlerle, sporda, sosyal medya ile gelen büyük tehlikeyi paylaşacağım. Vücut Geliştirme ve Fitness şüphesiz günümüzün en moda, en trend sporudur. Fakat bu sporda artık çok büyük denilecek ve tehlikeli seviyelere çıkmış bulunmaktayız. Bunun en başlıca nedeni ise Sosyal Medya. Günümüzde Sosyal Medyada gorduğumuz ve hayranlıkla baktıgımız fenomenler sagolsun bu sporu tehlikeli yollara itmeyi basarmıstır. Arkadaslar bu fenomenlere sakın kanmayın. Gördüğünüz Profosyonel Vücut Gelistirmeciler ve Fitness Modelleri bu sporu uzun yıllar boyunca çeşitli takviyelerle buraya taşımışlardır . Günümüz gençliği ise bu sporculara özenip bilip bilmeden , bilgi almadan ve gözü kapalı bir şekilde aldıkları supplement ve steroidlerle, en kısa şekilde bu işi başarmayı çalışmaktadırlar.

Olayın anatomik boyutuna geldiğimiz zaman ; Vücudun ve iç organların hareket etmesini sağlayan dokulara kas denir .Kaslar, iskeletle beraber canlıya hem destek olur hem de iskeletin hareketini saglar. Kaslarımızı egzersiz yaparak gelistirebiliriz. Suphesiz bu dunyadaki %90 insanın istediği birseydir. Fakat Kas bir yere kadar buyur ve gelisir. Iste bu sırada kasa takviye yapmanız gerekmektedir. Dogal supplementler olan Protein Tozları ve Amino Asitler bu kaslarin buyumesine, egzersiz yaptığımızda yırtılan kasların onarımına yardımcı olurlar. Vücudun bütün hücrelerinin büyük bir kısmı proteinden yapılmıstır ve bu hücreler sürekli olarak değisip yenilenmektedir ve sonuç olarak vücuttan bir miktar protein atılmaktadır. Protein Kas dokusunun temel yapı tasıdır. Bu nedenle vücut protein almak zorundadır.Sağlıklı ve düzenli bir beslenme programı olan yetiskin bir birey günlük protein gereksinmesini besinlerden rahatça karsılayabilir. Örneğin günde ortalama 2 porsiyon süt-yogurt grubu, 3-4 porsiyon et/tavuk/balık/yumurta/peynir/kurubaklagil grubu, 8-10 porsiyon tahıl grubu, toplam 5 porsiyon sebze-meyve tüketimiyle 70kg.lık bir bireyin protein ihtiyacı rahatlıkla karsılanabilir. Ancak gereksinimin arttığı yoğun spor yapma durumlarında besinlerden aldığımız protein ihtiyacımızı karsılamayabilir.Halter sporu ya da yoğun ağırlık idmanları yapanlarda gereksinim iki katına kadar çıkabileceği göz önünde bulundurulursa bu kadar besini tüketmek oldukça zorlasır. Ayrıca besinler doğada saf karbonhidrat,protein, yağ kaynakları seklinde bulunmaz.Tüm besinler kendi içinde belirli oranlarda karbonhidrat ,protein,yağ içerirler ve bunları ayrıstırarak tüketebilme imkanımız yoktur. Ihtiyacımız olan protein miktarını sağlayacak kadar protein kaynaklı doğal beslenme ek karbonhidrat ve yağ getirisinden dolayı kilo almamıza neden olacaktır. Hayvansal kaynaklı doğal protein kaynaklarının aynı zamanda doymus yağ ve kolesterol açısından da zengin oldugunu unutmamak gerek! Bu durumda amatör ya da profesyonel anlamda sporla uğrasan bireylere ek protein takviyesi gereklidir.Bunuda Protein Tozlari ile takviye edebiliriz. Ama günümüzde gordüğümüz abartılı kollar , damarların vücutda harita cizdiği fotograflar ,devasa bacak kasları ve herkesin hasta oldugu büyük karın kasları ..Sevgili okurlar iste onlar biz insanoğlunun eseri.Bu sozümü unutmayin " Istediğiniz kadar büyük vücuda sahip olun, Istediginiz kadar cok fit vücuda sahip olun, hicbir ama hicbirzaman mutlu ve tatmin olmayacaksınız.Herzaman daha büyük ve daha fit olmak icin elinizden gelenden daha fazlasini yapmaya calısacaksınız."

Bu isi dogal yollardan, büyük bir vücut değilde sağlikli bir kalp sağlikli bir vücut yaratmaya calisin. Düzenli sekilde salonunuza gidiniz calisiniz, düzenli bir diet yapiniz , düzenli sekilde kosular yapip kalp sağliginizi koruyunuz. Bakın gorün ki herzaman daha mutlu ve daha fit hissedeceksiniz.

Herkese sağlık, huzur ve mutluluk dolu yeni bir yıl dilerim. Tüm istediklerinizin gerçeklesmesi dileğim ile. Yeni yılınız kutlu olsun.

Yakup Seyer

Personal Trainer and Fitness Instructor