27/12/2017 08:05


'Grip aşısı tehlikelidir' diyen Canan Hoca'ya büyük şok

Canan Karatay

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, grip aşısının tehlikeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu

Ceyhan, başvurusunda özetle şunları kaydetti: “Prof. Dr. Canan Karatay, Lüleburgaz’da katıldığı bir söyleşide, yazılı ve görsel basında grip aşısının tehlikeli olduğunu söyleyerek, ‘Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı çok önemlidir’ şeklinde bilimsel gerçekliğe aykırı açıklamalarda bulunmaktadır. Dolayısıyla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu konuda uzman bir hekim olarak cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunma ihtiyacı hissetim.”

Aşıların içinde alüminyum ve cıva bulunduğunu öne süren farklı kişiler bulunduğunu da belirten Ceyhan daha önce yaptığı açıklamada, “Aşıyı reddeden aile sayısı 2011’de 183, 2013’te 913, 2015’te 5 bin 91, 2016’da ise 10 binin üzerine çıktı. Bunun neticesinde de bazı hastalıklarda artış gözlendiğini üzülerek izliyoruz. Kliniğimizde aşılanmadığı için pnömokok menenjitten ölen ve sakat kalan vakalar yanında, risk grubuna girdiği için grip aşısı olması gerekirken olmayan ve grip sonucu ölen ciddi sayıda vaka gözlemliyoruz” demişti. 

İlgili Haberler
vitamin kullanımı

Bilinçsiz vitamin kullanımında bilinmeyen tehlike

balık tüketimi

Balık tüketen çocuklar daha zeki

sigara kullanımı

Sigarayı bırakmak isteyenler kilo almaktan korkmasın

oyuncak

Fazla oyuncak kullanan çocuklar tehlikede

Son Dakika Haberleri
biriken puanlar

Bankalardan yeni yıl öncesi biriken puanlar hakkında açıklama

şişli haberleri

İstanbul'da bir ilçede daha yılbaşı kutlamaları yasaklandı

Ahmet Saraçoğlu

O isim Vatanım Sensin'de İsmet İnönü'yü canlandıracak

Beşiktaş Osmanlıspor

Beşiktaş Osmanlıspor kupa maçı canlı yayın bilgileri

 Yazarlarımız
turker erturk

İkinci One Minute

ABD Başkanı Trump’ın, 6 Aralık’ta Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı; daha önce bu köşede yazdığımız gibi ülkemizi gayri ...

Devam