22/12/2017 10:28


Ağız kokusunun gerçek nedenini buldular

ağız kokusu

Hollanda, ABD, Almanya, İngiltere ve Portekiz gibi ülkelerde bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar ağız kokusunun nedenlerini ortaya koydu

Yapılan araştırma sonucuna göre ağız kokusunun gerçek nedeni genetik mutasyon olabileceği belirtildi.Bilim insanlarına göre, biri intraoral diğeri ekstraoral olmak üzere 2 çeşit halitoz, yani kötü kokulu nefes var. Ekstraoral yani ağız dışı halitoz, ağız boşluğundaki sorunlarla ilişkisi yok ve menşei daha önce tamamen anlaşılabilir değildi.

Araştırma grubu, esktraoral halitozun SELENBP1 genindeki mutasyonlardan kaynaklandığını ve genetik materyalde düşük protein oranıyla ilgili olduğunu tespit etti.Araştırmacılar, nefesi kötü kokan 5 hastanın verilerini inceledi. İdrarlarında, metandiol ve dimetil sülfür gibi yüksek miktarda kükürt içeren maddeler, bağ dokusu hücrelerinde de SELENBP1'deki mutasyonlara bağlı düşük protein oranı ortaya çıktı. Uzmanlardan biri, "SELENBP1'deki mutasyonlar, esktraoral halitoza yol açıyor ve yeni bir doğumsal metabolik hata için koşullar oluşturuyor" dedi.


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