22/12/2017 10:21


D vitamini eksikliği çocukların gelişimini engelliyor

d vitamini eksikliği

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Semiz yaptığı açıklamalarda D vitamini eksikliği olan çocukların gelişiminin yavaşladığını ve hatta durduğunu söyledi

D vitamini gereksiniminin, hızlı büyüme dönemlerinde arttığını aktaran Semiz, "Çünkü eksikliğinde, çocuklarda büyüme ve gelişme etkilenebilir, ciddi bir metabolik kemik hastalığı olan raşitizm ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.   

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter de D vitamininin kas-iskelet ve immün sistem başta olmak üzere vücuttaki tüm sistemleri etkilediğini, kardiyovasküler hastalıklardan diyabet, obezite, kemik sağlığı ve kansere kadar birçok hastalıkla ilişkisi olduğunu söyledi. D vitamini eksikliğinin sıklıkla rastlanan belirtileri arasında yorgunluk ve bitkinlik olduğuna işaret eden Serter, vitaminin diyabetle olan ilişkisine de değindi. 

Prof. Dr. Serter, şunları kaydetti: "Türkiye'de son 10 yılda diyabetli hasta sayısı yüzde 7'den yüzde 14'lere ulaşmış durumda. D vitamini eksikliğini saptamak için detaylı bir kan analizi yaptırmak önemli. Güneş ışınlarından D vitamini alabilmemiz için güneşlenme zamanına da dikkat etmek gerekir. Örneğin, haftada en az 3 gün 10.00-15.00 saatleri arasında 15-20 dakika kadar güneş ışınlarıyla temas edilmesi gerekiyor. Faktör 15'in üzerindeki güneş yağları ise güneşi bloke ediyor. Bunlara dikkat edilmezse yazın alınan güneşin D vitamini ihtiyacını karşılamaması söz konusu olabilir. Öte yandan aşırı güneşe maruz kalma ise cilt kanseri riskini artıyor. Diğer taraftan besinlerle vücuda alınan D vitamini çoğu zaman günlük alınması gereken miktarın altında kalıyor."

 

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