Ritim bozukluğu belirtileri nelerdir nasıl tespit edilir

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Demir, ritim bozukluğuna dair önemli bilgiler verdi

Prof. Dr. Mesut Demir, kalp atışınızın normalden daha hızlı veya rahatsızlık verici bir şekilde hissedildiği zamanlarda, “kalp çarpıntım var” denilebileceğini kalp hızının üst sınır olan 100'den 140 üstü değerlere çıkması olarak görülen kalp çarpıntısında ise en kısa zamanda uzman bir doktora danışılmasında fayda olduğunu söyledi.

RİTİM BOZUKLUĞU NASIL TESPİT EDİLİR?

Kalp hızının 140 üstü değerlere çıkması olarak görülen kalp çarpıntısının nedenlerinin doğru tespiti için EKO testi, tiroid testlerinin yapılması ve kan testleriyle kansızlık olup olmadığının araştırılması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Demir, “Kalp çarpıntısı tedavisinde çok önemli olan ablasyon, kateter denilen uzun ince aletler yardımıyla yapılabilir. Kateter ile kasık yoluyla kalp içine ilerlenir. Kateterin kalbin neresinde olduğu x ışınları yardımıyla izlenebilir. Kateterin ucu kayıt cihazına bağlanarak kalp içi EKG kayıtları alınır ve araştırma ile çarpıntı yapan odak bulunur. Daha sonra yine kateter yardımıyla radyo frekans enerjisi verilerek bu bölge tahrip edilir ve böylece sorumlu odak ortadan kaldırılır. Ablasyon yöntemi ile ritim bozuklarının çoğunda yüzde 90 üzerinde başarı sağlanabiliyor. Bu yöntem ile kalp çarpıntısı ortadan kaldırılıyor ve hastalar ömür boyu ilaç kullanmaktan kurtuluyor” diye konuştu.

RİTİM BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ

Ritim bozukluğunun en sık belirtisinin çarpıntı olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, tekleme hissi, kalp vuruşlarının düzensiz hissedilmesi, baş dönmesi, göz kararması, fenalık, göğüste sıkıntı hissi, baskı veya ağrı, “senkop” diye ifade edilen şuur kaybının sık belirtiler arasında yer aldığını ifade etti.